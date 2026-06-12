Görüntü Türkiye'den! Belediye işçisi "Define buldum" diye sevindi ama...

Tarihi dokusu ve yer altı zenginlikleriyle bilinen Amasya’nın Merzifon ilçesinde, sıradan bir mesai günü yerini bir anda film sahnelerini aratmayacak cinsten bir define heyecanına bıraktı. İlçede kepçe ile çalışma yürüten bir belediye işçisi, toprağı kazdığı sırada sert bir nesneye çarptığını fark etti.

ALTIN BULDUĞUNU SANIP KÜREĞE SARILDI

Kepçenin ucundaki toprağı temizleyince karşısında devasa bir tarihi küp gören belediye işçisi, kısa süreli bir şok yaşadı. Bölgede kulaktan kulağa yayılan define efsanelerinin de etkisiyle, bulduğu küpün ağzına kadar altınla dolu olduğunu düşünen işçi, tarihi esere zarar vermemek adına hemen iş makinesini durdurdu. Vakit kaybetmeden eline küreği alan işçi, büyük bir umut ve heyecanla küpün etrafını kazmaya başladı.

KÜPÜN İÇİNDEN TAHIL ÇIKTI: BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Çevresini titizlikle kazdığı küpü tamamen açığa çıkaran belediye işçisi, zengin olma hayalleriyle küpün içini kontrol etti. Ancak büyük umutlarla açılan tarihi küpün içerisinden göz kamaştıran altınlar yerine, asırlar öncesinden kaldığı tahmin edilen tahıl taneleri çıktı. Küpün içinden çıkan antik erzakları gören işçi, uğradığı hayal kırıklığıyla birlikte büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: Haberler.com