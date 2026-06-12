Haberler

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından TNT Sports sunucusu Miroslava Montemayor'un ülkesine destek verdiği paylaşım ilgi gördü.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Meksika sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak turnuvaya üç puanla başladı. Kırmızı kartların da çıktığı mücadeleyi Meksika 10 kişi, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı.

MİROSLAVA MONTEMAYOR YİNE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Şampiyonlar Ligi yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan TNT Sports Meksika sunucusu Miroslava Montemayor, Dünya Kupası'nın açılış gününde yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Ülkesi Meksika'ya destek veren Montemayor, karşılaşma öncesinde paylaştığı fotoğrafla ilgi gördü.

BU KEZ GÜNDEMİN NEDENİ ÜLKESİNE DESTEĞİ OLDU

Şampiyonlar Ligi yayınlarındaki performansı ve ekran önü duruşuyla sık sık konuşulan Montemayor, bu kez ülkesine verdiği destekle öne çıktı. Meksikalı sunucunun paylaşımı, Dünya Kupası heyecanının yaşandığı günde futbolseverlerin dikkatini çekti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVeli Çağlar Çarkcı:

sunucu işini yapıyo sadece ne var bunda ya çok normal

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzlem Özmen:

ya bi sunucu olarak profesyonel davransan da ülke tutmasan hayal meyal işte böyle olur!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNuray Gezer:

ben de gençliğimde böyle maçları izlerdim heyecan başka şey

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'Anlaşma tamam, boğazlar açılacak' dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi

Trump müjdeyi verdi, İran'dan gelen yanıt kafaları iyice karıştırdı
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı

Genç kadının kabusu dakikalarca sürdü
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek

Ve bombayı patlattı! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek
PM toplantısının detayları ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu istifaları duyunca küplere binmiş

Zirveden çarpıcı detay! Kılıçdaroğlu o haberi alınca küplere binmiş
İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon! Valizinden 20 milyonluk uyuşturucu çıktı

Valizini açan ekipler gördüklerine inanamadı
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş

Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar

Atina'nın uykularını kaçıran silah