Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Meksika sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak turnuvaya üç puanla başladı. Kırmızı kartların da çıktığı mücadeleyi Meksika 10 kişi, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı.

MİROSLAVA MONTEMAYOR YİNE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Şampiyonlar Ligi yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan TNT Sports Meksika sunucusu Miroslava Montemayor, Dünya Kupası'nın açılış gününde yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Ülkesi Meksika'ya destek veren Montemayor, karşılaşma öncesinde paylaştığı fotoğrafla ilgi gördü.

BU KEZ GÜNDEMİN NEDENİ ÜLKESİNE DESTEĞİ OLDU

Şampiyonlar Ligi yayınlarındaki performansı ve ekran önü duruşuyla sık sık konuşulan Montemayor, bu kez ülkesine verdiği destekle öne çıktı. Meksikalı sunucunun paylaşımı, Dünya Kupası heyecanının yaşandığı günde futbolseverlerin dikkatini çekti.