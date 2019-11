Edebi sözler! Cemal Süreya sözleri, Nazım Hikmet sözleri, Can Yücel sözleri ve Oğuz Atay sözleri

29.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:31

CEMAL SÜREYA SÖZLERİ

Aşklarda bakım istiyor, öğrenemedin gitti.

Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı

Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var.

Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık "sevda" da boğulur.

Biz kırıldık daha da kırılırız. Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza.

Bir gün ayrıldık ve sevilmekten eskimiş bir renk gibi hissettim kendimi.

Aklıma bile gelmiyorsun artık, o kadar kalbimdesin ki!

Ben senin sevgilin, baban, ağabeyin, arkadaşınım… Biri bitse biri kalır. Seni hiç bırakmayacağım.

Her gece onu düşünmekten saatim ilerlemez oldu. Kim sorsa saat kaç diye, cevabım hep aynı; o'na doğru.

'BENİMSİN' demeden önce 'SENİNİM' diyebilmeli insan…

Cemal Süreya

Belki de. Evet, belki de sen, hiç hak etmemiştin beni. Oysa ben; her halinle kabullenmişim seni.

Mutlu olmanın yolunu, karşıdakini mutlu etmek sanıyorduk. Yanıldık! Çünkü ne kadar mutlu ettiysek, o kadar yalnız kaldık.

Annem gözyaşları için ekmek kırıntısı gibi değerlidir derdi. Üstüne basıp geçenlerin çarpılışını görmek için bekliyorum seni.

İnsanın başına ne gelirse merakından gelir demiş eskiler. Baktım olmuyor. Ben seni merak edeyim, sen de geliver.

Yaşayanlar unutmuştu bizi. Biz öldüğümüzle kalmıştık...

Sen bakma benim bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma, ben çok gülerim. Ve gülerken hiç kimse yalan olduğunu anlayamaz.

Kim demiş aşk uğruna ölmek zor? Uğruna ölünecek aşk bulmak zor.

Yüreğine giden bir bilet kes, cam kenarı değil can kenarı olsun.

Sert rüzgârlar karanlık geceleri severmiş ya, aynı ben seni öyle seviyorum.

Hangi şarkıyı duysam, bizim için söylemiş sanki. Tek yanlı AŞK kişiyi nasıl aptallaştırıyor.Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini.

Öyle güzel bakma bana; Allah yarattı demem severim!!!

SEN; aklım ve kalbim arasında kalan, en güzel çaresizliğimsin.

Biz ne zaman yelken açsak sevdalara, kesiliyor bütün rüzgârlar… Ve biz ne zaman bir parça AŞK istesek, yalnızlık kesiyor önümüzü…

Nazar değmesin diye mi kurşun döküyordu kalleşler masum çocuklara?

An ki fıskiyesi sonsuzluğun, keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

NAZIM HİKMET SÖZLERİ

Sevgilim, senin mekânın olan ve nereye sürülsem, hangi hapiste yatsam sırtımda, torbamın içinde götürdüğüm ve evlât acısı gibi yüreğimde, senin hayalin gibi gözlerimde taşıdığım şehir…

Sevgilim, değişti mevsim çekişen gelişmelerden sonra bir sıçramakla. Ve karın altında mağrur, hamarat sürüp gidiyor hayat…

Cebimde yoktu, yüreğimden verdim.

Yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir erkeğin omzuna ağır gelir!

Ve benim birden bire yüzünü değil, gözünü değil, sesini göresim geldi.

İşin en aşağılık tarafı şu ki yavrum, galiba yalnızlığa alışıyorum.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine.

Arkadaşlık ağaca benzer, kurudu mu bir daha yeşermez.

Yaşamak ümitli bir iştir, sevgilim. Yaşamak: seni sevmek gibi ciddi bir iştir.

İnsanların kanatları yok, insanların kanatları yüreklerinde.

İçimde mis kokulu kızıl bir gül gibi duruyor zaman.

Nazım Hikmet

Özlemin azı çoğu olmaz, ağırdır işte.

Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya.

Pişman değilim yaşadıklarımdan, öfkem belki de yaşayamadıklarımdan.

Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun?

İnsan birisiyle yaşlanmalı, birisi yüzünden değil!

Ve sana söylemek istediğim en güzel söz: henüz söylememiş olduğum sözdür.

Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine…

Ruhum ne ondan önce vardı, ne ondan ayrı bir sırrın kemâlidir, ruhum onun, o dışımdaki âlemin bende akseden hayâlidir. Ve aslından en uzak ve aslına en yakın hayâl bana ışığı vuran yârimin cemâlidir… (Nazım Hikmet Rubaileri)

Sevgilimin hayâli dile geldi aynanın üzerinde: "- O yok, ben varım," – dedi bana günün birinde. Vurdum, düştü parçalandı ayna, kayboldu hayâl ve lâkin çok şükür sevgilim duruyor yerli yerinde… (Nazım Hikmet Rubaileri)

Ne kadar seviyorsun dersen; o kadar işte. Tavanı kadar sokağın ve dibi kadar cehennemin…

Bazen önemli olmamalı gidecek olan ya da gelmeyen. Çünkü bazen, başlaman gerekir her şeye yeniden.

Hoş geldin! Biz bıraktığın gibiyiz. Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta.

CAN YÜCEL SÖZLERİ

Gitmek unutmak değildir sen bunu çok iyi biliyorsun. Aklımda gözlerin varken, sen buna gitmek mi diyorsun?

Gülümsemek, daha güzel bir görüntüye kavuşmanın bedava yoludur.

Bir denizanasıdır umut, Ta suların ortasında, Açılır, Kapanır, Açılır, Kapanır, Kapanır, Açılır.

Senden ayrılınca anımsadım dünyanın bu kadar kalabalık olduğunu.

Bir şanstan söz ettirmeyecek kadar, mükemmel olmalı aşk.

Küfür burjuvazinin ağzında lağım çukurudur, işçi sınıfının ağzında açan çiçektir…

Yüz kızartıcı bir suç değildir hırsızlık; çalınan birinin kalbiyse eğer.

Aşk da önemli olan aynı elleri tutmak değil, bir ömür hiç bırakmamaktır.

Can Yücel

Yeter bee! İstemiyorum artık kimseyi yanımda. Her gelen biraz daha acıtıp gidiyor nasılsa. Can Yücel

Kimileri 'Seviyorum' der, çünkü ezberlemiştir. Kimileri diyemez, çünkü gerçekten sevmiştir. Can Yücel

Tabaklarda kalan son kırıntılar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep bıraktın; bense hep arkandan ağladım.

Galiba yoruldum. Her şey kadar, herkes kadar, sen kadar… Kendimi her kaybettiğimde, seni de kaybediyor olmaktan yoruldum.

Değişmek zor; ama bazen aynı adam olmak daha zor… Hayat öyle yüklenir ki; ne kalmak istersin, ne gitmek. O durumdayım işte.

Keşke tanışmamıza hiç fırsat olmasaydı , ve seni hayatıma şeker misali karıştırmasaydım.. Can Yücel

Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir.

İnsan hapşırdığı gün ölmezmiş.

Kibar olmak, haklı olmaktan daha önemlidir.

Ölürsem neye gam yerim ki en çok? Bir daha küfredemeyeceğime.

Ağlayanı güldürebilmek; ağlayanla, ağlamaktan daha değerliymiş.

Yalnızım. Çünkü herhangi biriyle değil, beklediğime değecek kişiyle devam etmeliyim bu yola. Can Yücel

Geldiğin kadar değil, göründüğün kadar mutlusun ve sakın unutma; gittiğin kadar değil, hak ettiğin kadar unutulursun…

Hiçbir insan öylesine girmiyor hayatımıza… Kimileri ceza, kimileri bela, kimileri imtihan, kimileri ise armağan.

OĞUZ ATAY SÖZLERİ

Onunla ne zaman lades oynasak hep o kazandı. Kalbimdeyken nasıl aklımda derdim.

Son bir şans daha verme, sevgine layık olmayana. Merak etme, aşk yürek işidir ve yüreği olmayanın kalbi kırılmaz nasılsa.

Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler; ağzına dolar insanın. Sussan acıtır, konuşsan kanatır.

En tehlikeli kelime ama'dır. Önceden söylenen her söylemi veya kelimeyi öldürür! Mesela, seni seviyorum ama gibi…

Yalnızlığına iyi bak, sahip çık. Kaç kişinin emeği var onda kim bilir?

Hep geçer diyorlar ya Olric. Sence geçer mi? Geçer elbet efendim; bazısı teğet geçer, bazısı deler geçer, bazısı deşer geçer, bazısı parçalar geçer. Ama mutlaka geçer.

Hayatımın başı ve sonu belliydi; hiç olmazsa ortasını kaçırmamalıydım.

Çok yükseğe çıkamam; bende yükseklik korkusu var. Kimseyi yarı yolda bırakamam; bende 'alçaklık' korkusu var.

Ne zaman hayata tutunmaya çalışsak, hep mahrem yerleri geldi elimize.

Artık gelecek planlarımı hayattan gizli yapıyorum. Sanki hayat, işini gücünü bırakıp planlarımı bozmak için her şeyi yapıyor.

İyi geçinmek iki kişinin kusursuz olmasıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle olur…

Beni anlamalısın çünkü ben kitap değilim, çünkü ben öldükten sonra kimse beni okuyamaz, yaşarken anlaşılmaya mecburum.

Oğuz Atay

İçimden şehirler geçiyor, sen her durakta duruyor, inmiyorsun.

Bazen ne yaparsan yap yaranamıyorsun. Ve yaranamadıkça yaralanıyorsun.

Beni anlamıyorlardı. Zarar yok. Zaten beni, daha kimler anlamadı.

Yalnız insanların kendi içinde başlayıp biten eğlenceleri vardır.

Tabiat, sırlarını bakmasını bilene açıklarmış.

Sırf onun eseri diye… Öyleyse, ben de hayatımın sonuna kadar aynı yerde kımıldamadan oturacağım. Herkes istediği kadar koşsun. Beni anlayacak insan, oturduğum yerde de beni bulur…

Zaten senin ''hiçin'' fesat..

Ne ölmek nefessiz kalmaktır; ne de yaşamak nefes almaktır. Yaşamak; sevilmeyi hak eden birine yaşamını harcamaktır.

İki kadına adamak istiyorum hayatımı. Biri "erkeğim" desin bana, diğeri sadece baba.

Başkalarının yaptıklarını silmeye çalıştım; mürekkeple yazılmışlar oysa. Ben kurşun kalem silgisiydim, azaldığımla kaldım.

Beklenen hep geç geliyor; geldiği zaman da insan başka yerlerde oluyor.

Hayatta silgim hep kalemimden önce bitti. Çünkü kendi doğrularımı yazacağım yere, tuttum başkalarının yanlışlarını sildim.

Yemek koyulurken, "bu kadar yeter" dedikten sonra mutlaka bir kaşık daha yemek koyan kişiye "anne" denir. Ve o her şeye değerdir.

Tarih bir tahriften ibarettir. Tarih, geçmişten geleceğe uzanan ve bugün gördüğümüz bir rüyadır. Bütün rüyalar gibi tarih de yorumlanabilir; ama görülürken değil.

Nedensiz ve sebepsiz sevdim seni. Çünkü bir sebebi olsa, aşk olmazdı bunun ismi.

İnsan seviyorsa kaybetmekten korkar. Kıskançlık da bir kaybetme korkusudur. Kıskanmıyorsa eğer; yeterince sevmiyordur.

Zaman her şeyin ilacıysa, fazlası intihara girmez mi?

İlk çekingenlikler ne kadar tatlıdır. Oysa insan, bu beceriksizlikleri bir an önce yenmeye çalışır. Bütün gücüyle büyüyü bozmak, buzları kırmak için uğraşır.

İnsan çok sevdiği halde neden her defasında terkedilir? Ve beklenenler, neden hep vazgeçildikten sonra gelir?

İyi geçinmek İki kişinin kusursuz olmasıyla değil. Birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle olur.

