Bütün maçlar aynı saatte! Süper Lig'de sezonun son derbisinin tarihi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'n 33. haftasının maç programını açıkladı. Sonucu merakla beklenen Beşiktaş-Trabzonspor derbisi, 9 Mayıs Cumartesi akşamı 20.00'de oynanacak.
Bu sezon büyük heyecana sahne olan Süper Lig'de 33. hafta maç programı belli oldu.
BÜTÜN MAÇLAR AYNI SAATTE
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun son haftalarına girilirken Türkiye Futbol Federasyonu, 33. haftanın maç programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte başlayacak.
SEZONUN SON DERBİSİNİN TARİHİ BELLİ OLDU
Süper Lig'in 33. haftası Beşiktaş-Trabzonspor derbisine sahne olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak dev maç, 20.00'de başlayacak.