Adana'da ormanda erkek cesedi bulundu

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde ormanda kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait parçalanmış halde ceset bulundu

Olay, Adatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgede meydana geldi. İddiaya göre, çevreye yayılan kötü koku üzerine bölgede inceleme yapan vatandaşlar bir cesetle karşılaştı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan ilk incelemelerde, cesedin erkek bir şahsa ait olduğu ve yaklaşık bir aydır bölgede bulunduğu değerlendirildi. Parçalanmış halde olduğu tespit edilen ceset nedeniyle ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak geniş bir alanı kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişiye ait cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı