Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Kritik hafta öncesi canı çok sıkıldı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de, uzun sakatlığın ardından sahalara dönen Eliot Matazo’nun sadece 11 dakika sonra diğer dizinden çapraz bağlarını koparması kritik maç öncesi büyük şok yarattı.

  • Hull City'nin orta saha oyuncusu Eliot Matazo, Charlton maçının 11. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
  • Matazo'nun sağ diz çapraz bağlarının koptuğu ve gelecek sezonun büyük bölümünde forma giyemeyeceği açıklandı.
  • Hull City, ligin son haftasında Norwich City ile play-off potası için kritik bir maça çıkacak.

İngiltere Championship’te Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de sezonun en kritik haftası öncesi sarsıcı bir gelişme yaşandı. Genç orta saha Eliot Matazo, talihsiz bir sakatlıkla yeniden sahalardan uzak kaldı.

11 DAKİKADA BÜYÜK ŞOK

Geçtiğimiz hafta Charlton deplasmanında oynanan karşılaşmada Hull City sahadan 2-1 mağlup ayrılırken, maçın 11. dakikasında Eliot Matazo sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 24 yaşındaki oyuncunun yerine Paddy McNair dahil oldu.

DÖNÜŞÜ KISA SÜRDÜ

Sol dizindeki çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Matazo’nun, bu kez sağ dizindeki çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Kulüp tarafından yapılan duyuruda genç oyuncunun ciddi bir sakatlık yaşadığı belirtildi.

SEZONUN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KAÇIRACAK

Şubat 2025’te yaşadığı sakatlığın ardından 424 gün sonra sahalara dönen Belçikalı futbolcunun, yeni sakatlığı nedeniyle gelecek sezonun büyük bölümünde forma giyemeyeceği ifade edildi.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Matazo’nun ilk 11’de başlamasının riskli olduğunu bildiklerini ancak oyuncu ve sağlık ekibiyle yapılan görüşmeler sonucunda bu kararın alındığını söyledi.

KRİTİK MAÇ ÖNCESİ MORALLER BOZULDU

Hull City, ligin son haftasında Norwich City ile karşı karşıya gelecek. Play-off potasına girmek isteyen ekip, bu kritik mücadele öncesi yaşanan sakatlıkla büyük bir darbe aldı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Haber başlığını okuyunca Acun acaba hangi yakınını kaybetti diye aklımdan geçmişti üzülmüştüm. Haberin detayını okuyunca üzüntüm geçti. Acun adam gibi adamdır.

Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Açun Abi Dominiğin tropikal iklimi Ödem yapmış, yüzün davul gibi olmuş. Arada Türkiyeye Gel Muğla'da Sevdiğin Manzaralı Restaurant'ta herzaman yerin hazır Abim

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

