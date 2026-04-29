Yüzsüzlüğün bu kadarı! Ederson'un ayrılmak için istediği sattığı maçtan daha çok konuşulur
Galatasaray derbisinde 3-0’lık yenilgide kırmızı kart gören Ederson’un bu kartı bilinçli gördüğü iddiaları gündemdeyken, ayrılık için 22 milyon euroluk tüm alacağını talep ettiği öne sürüldü. Bu gelişme Fenerbahçe taraftarını adeta çileden çıkardı.
- Ederson, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmek için 22 milyon euro talep etti.
- Ederson, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gördü.
- Ederson'a Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal'in yüksek maaşlı teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisinde alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından Ederson krizi derinleşti. Kırmızı kart gören Brezilyalı kalecinin ayrılık şartı gündeme bomba gibi düştü.
ERKEN FESİH İÇİN 22 MİLYON EURO TALEP
İngiliz basınından TransferFeed’in haberine göre Ederson, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini feshetmek için iki sezonluk maaşının tamamını talep etti. 32 yaşındaki kalecinin yaklaşık 22 milyon euro istediği ve bu nedenle yönetimle anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü.
DERBİDE KIRMIZI KART GÖRDÜ
Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 3-0 mağlup olduğu derbide kırmızı kart gören Ederson, taraftarın tepkisini çekti. Mücadeledeki performansı ve oyundan atılması uzun süre tartışıldı.
“BİLEREK YAPTI” İDDİASI GÜNDEMDE
Derbide gördüğü kırmızı kartın bilinçli olduğu yönündeki iddialar da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu iddialar, oyuncunun ayrılık süreciyle birlikte daha fazla konuşulmasına neden oldu.
SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ
Ederson’a Suudi Arabistan’dan taliplerin olduğu, özellikle Al-Hilal’in yüksek maaşlı bir teklif hazırlığında bulunduğu öne sürüldü. Tecrübeli kalecinin transfer öncesinde Fenerbahçe’den maksimum tazminatı almak istediği ifade edildi.