Kazada hayatını kaybetti, karnındaki çocuğu ile toprağa verildi

Doğum sancıları tuttuğu için hastaneye gitmek için yola çıkan 26 yaşındaki Sultan Kuduş meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Talihsiz kadın ve karnındaki 9 aylık bebeği birlikte defnedildi.

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Sultan Kuduş ile karnındaki 9 aylık bebeği hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi, memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yaylabayır kırsal mahallesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DOĞUM İÇİN GÜN SAYIYORDU

Edinilen bilgilere göre, henüz bir yıl önce evlenen ve doğum için gün sayan Sultan Kuduş, sabah saatlerinde hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Doğum sancıları başlayan genç kadın, ailesiyle birlikte hastaneye doğru giderken Ankara'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Sultan Kuduş ile karnındaki 9 aylık bebeği kurtarılamadı.

TALİHSİZ BEBEĞİN ADI "ASEL MİHRA" OLACAKTI

Hayatını kaybeden genç kadının, dünyaya gelmesini beklediği bebeğine "Asel Mihra" ismini vereceği öğrenildi. Sultan Kuduş ve bebeği için memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yaylabayır kırsal mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Anne ve karnındaki bebeği, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Anne karnında ki evladıyla cennete yolculuk yapmıştır inşallah.

Haber YorumlarıAli Demirel:

Çok üzücü, Allah kalanlarına sabır versin. Doğum acilse ambulans.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

