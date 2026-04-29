Ülkenin konuştuğu Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbinin ardından hakem performansı da netlik kazandı. Karşılaşmayı yöneten Yasin Kol’un aldığı puan dikkat çekti.

“ÇOK İYİ / MÜKEMMEL” DEĞERLENDİRMESİ

Yasin Kol’a 10 üzerinden 8.8 puan verildi. Bu not, hakemin maçı “çok iyi/mükemmel” seviyede yönettiği anlamına geliyor. Değerlendirmeye göre Kol, karşılaşmanın sonucuna doğrudan etki edecek kritik hatalar yapmadı ve oyunu yüksek standartta yönetti.

YENİ GÖREV YOLDA

Başarılı performansının ardından Yasin Kol’un bu hafta Süper Lig’de önemli bir karşılaşmada daha görev almasının beklendiği ifade edildi.