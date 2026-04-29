Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz

PSG’nin Bayern Münih’i 5-4 mağlup ettiği ve toplam 9 golün atıldığı tarihi yarı final mücadelesi, ilk yarıdaki 5 golle Şampiyonlar Ligi rekoruna imza atarken futbolseverler arasında da geniş yankı uyandırdı. Özellikle bazı kullanıcıların “İyi ki elenmişiz” şeklindeki paylaşımları dikkat çekti ve kısa sürede gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG ile Bayern Münih arasında oynanan mücadele, futbol tarihine geçecek anlara sahne oldu. Parc des Princes’teki karşılaşmayı Fransız ekibi 5-4 kazanırken, ortaya çıkan skor ve oyun futbolseverleri adeta büyüledi.

İLK YARIDA 5 GOLLE TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmanın henüz ilk yarısında tam 5 gol atılması, maçı Şampiyonlar Ligi tarihine taşıdı. Bu mücadele, Devler Ligi yarı finallerinde ilk yarıda en fazla gol atılan maç olarak kayıtlara geçti.

FUTBOLSEVERLERE GOL ŞÖLENİ

Toplam 9 golün atıldığı mücadele, uzun yıllar unutulmayacak bir futbol şöleni sundu. İki dev takımın karşılıklı atakları ve yüksek temposu, izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı.

SOSYAL MEDYA ADETA PATLADI

Karşılaşmanın ardından sosyal medya platformlarında binlerce yorum yapıldı. Özellikle bazı kullanıcıların “İyi ki elenmişiz” şeklindeki paylaşımları dikkat çekti ve kısa sürede gündem oldu.

Alper Kızıltepe
