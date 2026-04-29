Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

Türkiye sanayisinin köklü firmalarından Çelikerler Çelik ve Celtaş Lojistik, yaşadığı mali darboğazı aşamayarak konkordato sürecine girdi. Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirket ve ortakları için üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

KRİTİK DURUŞMA 9 TEMMUZ'DA

Mahkeme, şirketin mali durumunun izlenmesi amacıyla iki kişilik konkordato komiseri heyeti de görevlendirdi. Şirketin geleceğini belirleyecek duruşma ise 9 Temmuz’da görülecek.

1844’E UZANAN GEÇMİŞ

Temelleri 1844 yılında Bartın Kumluca’da sıcak demircilik ile atılan şirket, 2003 yılında kurumsallaşarak büyüme sürecine girdi.

BİRÇOK ÜLKEDE PROJELERE İMZA ATTI

25 bin metrekarelik üretim tesisine sahip olan firma, Almanya’dan Katar’a, Güney Afrika’dan Azerbaycan’a kadar birçok ülkede projelere imza attı.

