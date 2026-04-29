Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla'nın önüne geçti

ABD Başkanı Donald Trump’ın resmi törende Kraliçe Camilla’nın önüne geçtiği anlar dış basında geniş yankı uyandırdı. Görüntüler protokol tartışmalarını gündeme getirirken, bazı yorumcular bunu “alışılmadık bir hareket” olarak değerlendirdi. Sosyal medyada da hızla yayılan görüntüler farklı yorumlara neden oldu, yetkililerden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • Trump, resmi bir tören sırasında Kraliçe Camilla'nın önüne geçti.
  • İngiliz ve ABD basını, bu anı protokol açısından alışılmadık olarak değerlendirdi.
  • Buckingham Sarayı ve ABD yönetiminden olayla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşik Krallık Kraliçesi Camilla ile katıldığı resmi törende sergilediği bir an, uluslararası basının gündemine oturdu. Tören sırasında Trump’ın yürüyüş esnasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçtiği anlar kameralara yansıdı.

İngiliz ve ABD basını, görüntüleri “protokol açısından alışılmadık” olarak değerlendirirken, Kraliyet protokolünde genellikle ev sahibi tarafın ve özellikle Kraliyet mensuplarının öncelikli konumda bulunduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, bu tür anların diplomatik hassasiyet taşıdığını ve sembolik anlamlar barındırdığını vurguladı.

“DAHA ÖNCE DE BENZER DURUMLAR YAŞANMIŞTI”

Dış basındaki analizlerde, Trump’ın daha önce de farklı resmi ziyaretlerde protokol kurallarıyla ilgili tartışmalara konu olan hareketler sergilediği hatırlatıldı. Bu durumun, liderler arası ilişkilerde doğrudan kriz yaratmasa da kamuoyu algısını etkileyebileceği ifade edildi.

Bazı yorumcular ise söz konusu anın kısa süreli bir koordinasyon hatasından kaynaklanmış olabileceğini ve resmi bir ihlal olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim durumu “protokol hatası” olarak değerlendirirken, diğer kesim olayın abartıldığını savundu. Olayla ilgili ne Buckingham Sarayı’ndan ne de ABD yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
Yorumlar (3)

Leven Ergün:

15 TEMMUZUN OYUN KURUCUSU KİM ?

Atilla ASİLTÜRK:

kimmiş

Emir Arslan:

Capcom

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Fener taraftarı kahrolacak! Tedesco'ya talip çıktı bile

Beklenen oldu!

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

İstediği oluyor! Artık rahat rahat tatile gidebilir

Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

İYİ Parti'den ayrıldı! İşte yeni adresi
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Fener taraftarı kahrolacak! Tedesco'ya talip çıktı bile

Beklenen oldu!

Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü

Kimlik çıkarmaya gitti, 19 yıllık vahşi cinayet çözüldü