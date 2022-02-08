Dünyadaki üç kadından birisi, bir Türk kadın şef : Özlem Mekik

Uluslararası platformlarda ülkemizi temsil eden ve dünyada sadece 3 kadın şeften birisi olan, gastronomi alanında Türkiye'yi gururlandıran bir şefimiz, Özlem Mekik'ten bahsedeceğiz.

Özlem Mekik 28 Temmuz 1981'de İstanbul'da doğdu. İlkokulu 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu'nda, ortaokulu Kemal Hasoğlu Ortaokulu'nda ve liseyi de Kemal Hasoğlu Lisesi'nde okudu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Tur Operatörlüğü ve Seyahat İşletmeciliği bölümünde okudu. Gastronomiye, mutfağa ve lezzete olan düşkünlüğünden, yemek yapma sevgisi, yeni tatlar keşfetmek, kendi reçetelerini oluşturabilmek için 2001-2002 yılları arasında İngiltere ve İtalya'ya gidip gastronomi alanında mutfak kültürlerini araştırmak, öğrenmek ve yeni reçeteler oluşturabilmek için eğitimler aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Türkiye'nin en büyük Franchaise veren firmasında eğitim müdürü oldu. Aynı firmada başarılı kariyerinden dolayı operasyon müdürü oldu. Dünyanın önemli sandviç zincirlerinden birisinde operasyon müdürü olarak göreve başladı. 2003 yılından itibaren 100'den fazla restoran zincirlerine ve restoranlara konsept ve menü danışmanlığı yaptı.

2004 yılının sonunda zincirin ilk halkası olan ve Türkiye'nin ilk "Yeni Nesil" fasıl eğlence merkezi olan Levent Ziyade Fasıl'ı kurdu. Levent Ziyade Fasıl, Türkiye'de o dönem kurulan ilk yeni nesil fasıl mekanı ününe sahiptir. En iyi eğlence, en iyi fasıl ve en iyi eğlence alanlarında 6 farklı ödüle layık görülen Ziyade Fasıl, şef Özlem Mekik'in kariyerinin yükselişindeki ilk basamağıdır. Başarılara doymayan Ziyade Fasıl, ikinci şubesi ile 2010 yılında Suadiye'de açıldı. Dünyanın en önemli Hollywood yıldızlarını ağırladı. Başarıdan başarıya koşan ve her geçen gün hizmet alanını genişleten Ziyade Fasıl ve Özlem Mekik, 2019 yılında restoran zincirlerini kurmaya başladı. Son olarak Kozyatağı Hilton Oteli içinde bulunan Ziyade Fasıl'da misafirlerini ağırlamaya ve lezzetlerini doyumsuzlaştırmaya devam ediyor.

Yurt dışında aldığı eğitimlerini sentezleyerek İspanyol mutfağından ilham alan ve Türk mutfağının eşsiz lezzetlerine yeni bir anlayış katarak oluşturduğu "La Rica" Bodrum'da Şef Özlem Mekik önderliğinde, 2019 yılında kuruldu. Menüsü olmadan sadece şefin "Tarladan Sofraya" ya da "Denizden Sofraya" konseptiyle misafirlerinin karşısına çıkan La Rica ilk şef restoranı özelliği taşır.

Adını hızla dünyaya ve Türkiye'ye yayan kadın şef Özlem Mekik, mesleğinin 10.yılını tamamladıktan sonra bilgi ve tecrübelerini aktarmak için internet bloglarında yazmaya başladı. İlerleyen süreçte yazılarının çok okunmasından dolayı ulusal gazetelerden birisi olan Milliyet Gazetesi'nin Lezzet ekinde hem genel yayın yönetmenliği hem de yazarlık yapmaya başladı. Türkiye'nin en önemli gastronomi dergisi olan Sofra dergisinde yemek kültürü üzerine yazılar yazdı ve yemek tarifleri verdi.

2015 yılında Uzman TV'de temel mutfak bilgileri ve tarifler hakkında milyonlarca izlenen videoları hazırladı ve sundu. Dijitale proje hazırlayıp sunan ve toplamda 674 video içerik üreten ilk şef ünvanını bulundurmaktadır.

ATV, Star TV gibi birçok ulusal kanalda yemek programları yaptı ve yemek programcılığı alanında reyting rekorları kırdı. Şef Özlem Mekik'in önemli özelliklerinden birisi de televizyonda kimsenin bilmediği, kendi deneyimleriyle oluşturduğu farklı tarifleri ve tariflerin püf noktalarını vermesidir.

Sunuculuk yaptığı kanallarda ve vloglarda verdiği tariflerlerin püf noktalarını derleyip oluşturduğu kitabını, 2015 yılında Alfa Yayınları aracılığıyla "Özlem Mekik ile Günümüz Lezzetleri" ismiyle yayınlamıştır.

18 yıllık şeflik tecrübesi bulunan Mekik, mutfaktaki deneyimini üreticiliğe taşıdı. Mutfakta kullanılan sağlıklı araç ve gereçlerin üretimini yapmaya başladı. Kısa zamanda dijital satış platformlarında büyük başarıya ulaştı.

2016 yılında düzenlenen ve 12 şefin katıldığı Euroturk Chefs, IKA Dünya Aşçılar Olimpiyatı'nın iddialı takımı oldu. Olimpiyatta 1 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya ile dünya şeflerini şaşırttı. Özlem Mekik ise bu takımın yarışmaya hazırlık koçluğunu yaptı ve takımı başarıya ulaşmasını sağladı.

Türkiye'nin en önemli gastronomi organizasyonu olan Culinary Cup, her yıl yurt içinden ve yurt dışından gelen şefleri ağırlar. Bu özel organizasyonun sunuculuğunu şef Özlem Mekik yapmaktadır.

Araştırmayı ve öğrenmeyi çok seven bir yapıya sahip olan Şef, "2018 Troya Yılı" kapsamında Opet ve Çanakkale Valiliği ile birlikte Türkiye'de Antik Çağ dönem yemeklerini araştıran tek şef olan Özlem Mekik bu çalışmanın sonucunda Antik Çağ döneminin özel bir tatlısı olan Globi'yi günümüze uyarladı ve"Çanakkale Troya Tatlısı" adıyla bu bölgeye kazandırdı. 15 Mart 2019'da UNESCO tarafından "2018 Troya Yılı" çalışmalarının konferansı olarak Paris'te düzenlenen organizasyonda oturuma katılan dünyadan 800 kişilik delegeye Troya Tatlı'sı şef Özlem Mekik tarafından yapıldı ve burda görücüye çıkarıldı. Tatlının bir Türk kadın şef tarafından yapılıp UNESCO'da sunulması büyük alkış aldı ve ses getirdi. Bu olay Türkiye'de gurur kaynağı oldu. Bu olaydan 2 yıl sonra, 2020 yılında Edirne'nin Tava Ciğeri'nin UNESCO'ya gitme konusunda Şef Özlem Mekik'den görüş alındı.

Merkezi Brüksel'de bulunan ve uluslararası platform olan ITQI (Taste & Quality Institute), kendi bünyesinde oluşturduğu dünyanın her yerinden gelen 144 Masterchef'ten oluşan jüri üyelerinin arasında Şef Özlem Mekik'de bulunuyor. 2018 yılında 144 katılımcı arasında sadece 3 kadın şef bulunuyordu. Bu organizasyon içerisinde yer alan 3 kadın şeften biri de Şef Özlem Mekik'ti. Türkiye'yi bu platformda temsil eden ilk ve tek kadın şef Özlem Mekik oldu.