Venezuela ordusu ülke çağında aktif hale getirildi

Venezuela ordusu ülke çağında aktif hale getirildi Haber Videosunu İzle
Venezuela ordusu ülke çağında aktif hale getirildi
Güncelleme:
ABD'nin saldırı düzenleyip Nicolas Maduro ve eşini tutuklamasının ardından Venezuela ordusu harekete geçti. Venezuela Savunma Bakanı, "Egemenliğin garanti altına alınması için silahlı kuvvetler ülke çapında aktif hale getirildi." açıklamasını yaptı.

  • Venezuela Savunma Bakanı Padrino, silahlı kuvvetlerin ülke çapında aktif hale getirildiğini açıkladı.
  • ABD ordusu, Venezuela'nın başkenti Caracas'a hava operasyonu düzenledi ve en az 40 kişi hayatını kaybetti.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin tutuklanıp New York'a götürüldüğünü duyurdu.

Venezuela Savunma Bakanı Padrino yaptığı açıklamada, "Egemenliğin garanti altına alınması için silahlı kuvvetler ülke çapında aktif hale getirildi." dedi.

ABD, MADURO'YU TUTUKLADI

ABD'nin aylar süren tehdidinin ardından Venezuela'ya beklenen operasyon gerçekleşti. ABD ordusu, başkent Caracas'a hava operasyonu düzenledi. Çok sayıda yer bombalandı, en az 40 kişi hayatını kaybetti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da eşi ile birlikte tutuklanıp yargılanmak üzere New York'a götürüldü.

VENEZUELA: ORDU, ÜLKE ÇAPINDA AKTİF HALE GETİRİLDİ

Venezuela Savunma Bakanı Padrino'dan da açıklama geldi. Padrino, "Egemenliğin garanti altına alınması için silahlı kuvvetler ülke çapında aktif hale getirildi." ifadelerini kullandı. Ayrıca Padrino, ABD'nin operasyonunda Maduro'nun güvenlik ekibinin büyük kısmının öldüğünü söyledi.

TRUMP'A MADURO'NUN YARDIMCISINDAN YANIT

Trump, operasyondan sonra kameralar karşısında yaptığı açıklamada, "Güvenilir dönüşüm süreci yapılana kadar Venezuela'yı biz yöneteceğiz." demişti. Trump'ın sözlerine Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez'den yanıt gelmişti. Trump'ın "Biz ne istersek yapmaya hazır" dediğini iddia ettiği Rodriguez resti çekmişti.

"HİÇBİR ÜLKENİN SÖMÜRGESİ OLMAYACAĞIZ"

Devlet televizyonunda yaptığı açıklamada Rodriguez, hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacaklarını, Venezuela'nın tek devlet başkanının Maduro olduğunu belirterek, vatandaşlarına birlik çağrısı yapmıştı.

"VATANIMIZ İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

Rodriguez şunları söylemişti: "Nicolas Maduro derhal serbest bırakılmalı. Venezuela hiçbir ülkenin sömürgesi olmayacak. Venezuela'nın tek bir devlet başkanı var: Maduro. Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz."

TRUMP: VENEZUELA'NIN İYİLİĞİNİ GÖZETMEYECEK BİRİNE İZİN VERMEYİZ

Öte yandan Trump, Venezuela'nın kaderiyle ilgili şunları söylemişti: "Güvenilir dönüşüm süreci yapılana kadar Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Olabildiğince çabuk olmasını istiyoruz ancak bu biraz zaman alacak. Çünkü petrol altyapıları çok tehlikeli. Biz Venezuela halkı için barış ve adalet istiyoruz.

Bu ülkede güvenli, düzgün ve adalete yaraşır geçiş olana kadar desteklemeye devam edeceğiz. Artık Venezuelalılar vatanlarına dönmek istiyorlar. Venezuela halkının iyiliğini gözetmeyecek birinin süreci üstlenmesine izin vermeyiz."

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Haber YorumlarıFırat Çiçek:

devlet başkanınız giderken aklınız neredeydi.aktif hale gelmişmişler dingiller

Haber Yorumlarıbgy8hhy6xr:

kral acele etmeseydiniz ya o kadar, yaza doğru sıcaklarda aktif edersiniz

Haber YorumlarıMehmet Emin Söker:

Atı alan Üsküdar’ı geçti maduru kaçırılmadan Ordu neredeydi nasıl savunamadınız başkanınızı adamlar bir tane kayıp vermeden alıp götürdü

Haber Yorumlarıi.turkum:

ah be çocuğum geç kaldın …

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Baba zaten aktif değilmiydiniz yenimi aktif ettiniz silahlı kuvvetleri

