Okan Buruk'tan bomba Batrakov kararı

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Süper Lig devi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takıma yeni katılan Aleksey Batrakov'u ilk 11'in önemli parçalarından biri haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyet, milli takım arasını 21 yaşındaki futbolcuyu yeni hücum düzeninin merkezine yerleştirmek için önemli bir fırsat olarak görüyor.

ALIŞMA SÜRECİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLADI

Kocaelispor ve Trabzonspor karşılaşmalarında oyuna sonradan giren Batrakov'un uyum sürecini büyük ölçüde geride bıraktığı rapor edildi. Okan Buruk, genç futbolcunun oyun zekası ve hücum üretkenliğinden maksimum verim almayı hedefliyor. Batrakov'un hücum ile orta saha arasındaki bağlantıyı sağlayacak "kilit pasör" rolünü üstlenmesi bekleniyor.

10 NUMARA ONUN OLACAK

Teknik heyetin planına göre Batrakov, Galatasaray'ın yeni hücum düzeninde 10 numara pozisyonunda görev yapacak. Genç yıldızın bu bölgeye yerleşmesiyle birlikte sarı-kırmızılıların orta saha kombinasyonları ve kanat organizasyonlarında da önemli değişikliklere gidilecek.

HÜCUM DÜZENİ SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK

Okan Buruk ve ekibi, Batrakov'un arkasında görev yapacak savunma ağırlıklı orta saha oyuncuları ile kanatların rollerini milli ara boyunca yapılacak taktik çalışmalarla şekillendirecek. Galatasaray'ın Batrakov'u merkeze alan yeni hücum düzeninin milli ara sonrasındaki ilk resmi karşılaşmada sahaya yansıması bekleniyor.