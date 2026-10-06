Haberler

Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi'den teşekkür

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi'den teşekkür
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’da bilinci kapanan bebeği babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren trafik polisi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin takdirini topladı. Çiftçi, acil müdahalenin önemine dikkat çekerek görevli polis memuruna teşekkür etti, bebeğe ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hatay’ın Antakya ilçesinde sağlık sorunu nedeniyle bilinci kapanan bebek için saniyelerle yarışıldı. Uygulama yapan motorize trafik polisi, yardım çığlıklarını duyunca olay yerine yöneldi. Bebeği babasının kucağında motosiklete alan polis memuru, minik çocuğu hızla hastaneye ulaştırdı. 

AİLENİN FERYADINI DUYAN POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay, Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede uygulama yapan polis ekipleri, çevreden gelen bağrışma sesleri üzerine duruma müdahale etti. Ekiplerin yaptığı kontrolde bir bebeğin aniden fenalaştığı ve bilincinin kapandığı belirlendi.

Bebeğin durumunun ciddi olduğunu gören motorize trafik polisi, zaman kaybetmeden harekete geçti. Polis memuru, bebeği babasının kucağında motosiklete alarak en yakın hastaneye doğru yola çıktı. 

BEBEĞİ HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Trafikte kontrollü şekilde ilerleyen polis, bebeği kısa sürede sağlık ekiplerine ulaştırdı. Hastaneye götürülme anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, motorize polis memurunun baba ve bebeği motosikletle hastaneye götürdüğü görüldü. Bebeğin sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından müdahale başlatıldı. 

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN POLİSE TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de olayın ardından yaptığı açıklamayla bebeği hastaneye yetiştiren polis memuruna teşekkür etti. Çiftçi, saniyelerin bile önem taşıdığı bir anda gösterilen hassasiyet ve hızlı müdahaleye dikkat çekerek bebeğe acil şifalar diledi.

Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hatay’da sağlık sorunu yaşayan ve bilinci kapanan bebeği, babasının kucağında motosikletiyle hastaneye yetiştiren görev başındaki polis kardeşim, saniyelerin bile önem taşıdığı bir anda gösterdiğin hassasiyet ve hızlı müdahale için yürekten teşekkür ediyorum.”

Bebeğe geçmiş olsun dileklerini ileten Çiftçi, emniyet teşkilatının vatandaşların ihtiyaç duyduğu her an yanında olmaya devam ettiğini belirterek görevini sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm polis memurlarına teşekkür etti.

Çiftçi, açıklamasını “Allah ayağınıza taş değdirmesin!” sözleriyle tamamladı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Hatay'da 45 günlük evli çifti taşıyan motosiklete otomobil arkadan çarptı! Ömer Çetinkaya'nın durumu ağır

Evleneli sadece 45 gün olmuştu! Motosikletlerine arkadan çarptı
Geleneğiniz batsın! Tüfekli kutlama Cezayir'de can almaya devam ediyor

Geleneğiniz batsın!
İsmail Kartal ismini sildi! Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk ayrılık

İsmail Kartal ismini sildi! Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk ayrılık
Hakemler Dosyası'nda tutuklanan 3 isme bir şok daha

Hakemler Dosyası'nda tutuklanan 3 isme bir şok daha
Sakarya'da polisten 5 kilometre kaçtı! Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 350 bin lira ceza

Dur ihtarına uymadı, ağaca çarptı! Kesilen ceza dudak uçuklattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da 19 yıllık faili meçhulde yeni gelişme! Erhan Kurt cinayetinde baba Ali Kurt tutuklandı

Oğlu 19 yıl önce boğularak öldürülmüştü! Baba tutuklandı
Çin'de 2 aydır gözaltındaki CHP'li Ruhtan Başkaya partiden ihraç edildi! Otel odasındaki kızın reşit olmadığı iddia edildi

Heyet döndü, o 2 aydır Çin'de gözaltında! CHP'den kesin ihraç
Beşiktaş'tan ayrıldı, 70 metreden attığı golle ağızları açık bıraktı

Süper Lig devinden ayrıldı, 70 metreden gol attı

Kubilay Aka'dan aşk itirafı: Mükemmel bir sevgiliyim diyemem

Ünlü oyuncudan aşk itirafı: Mükemmel bir sevgiliyim diyemem
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti

Sadece Fatma Betül değilmiş! İşte paraları iade edenlerin sayısı
Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı

TikTok'taki sözleri başını yaktı! Peker'in paylaşımı dikkat çekti
Rus fenomenin öldüğü kazada karar

Tatiana'nın Türkiye'deki ölümünde karar