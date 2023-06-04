Türk Komandolar 24 Yıl Aradan Sonra Kosova'ya Geldi

NATO'nun talebi üzerine Barış Gücü (KFOR) bünyesi altında Kosova'ya gönderilen Türk komandolar, Kosova'ya geldi. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen 450 komando ve 20 sivil personelin ilk etabi bugün Kosova'nın güney bölgesinde yer alan, Türk askerinin konuşlu olduğu Prizren'deki Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sultan Murat Kışlası'na yerleşti.

Türk komandolar, Kosova'daki olayların ardından NATO'nun talebi üzerine 24 yıl aradan sonra tekrar Kosova'ya geldi.

NATO'nun talebi üzerine Barış Gücü (KFOR) bünyesi altında Kosova'ya gönderilen Türk komandolar, Kosova'ya geldi. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen 450 komando ve 20 sivil personelin ilk etabi bugün Kosova'nın güney bölgesinde yer alan, Türk askerinin konuşlu olduğu Prizren'deki Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sultan Murat Kışlası'na yerleşti. Türkiye'den gelen komando birliği en kısa sürede Kosova'nın kuzey bölgesinde bulunan ve Sırp çoğunluğun yaşadığı Kuzey Mitroviça'ya gidecek.

"NATO Kosova Gücüne tahsisli komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir"

Kosova'nın kuzeyindeki olayların ardından Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın talebi üzerine bir komando taburu Kosova'ya gönderdiğini açıklamış ve "Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden daha önce NATO Kosova Gücüne tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran 2023'e kadar Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlası'na intikali için gerekli hazırlıklara başlanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Kosova'ya gönderilen 2'inci kafile ise yarın gelecek. - PRİZREN