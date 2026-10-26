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Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep

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Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray derbisi öncesinde teknik direktör İsmail Kartal ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Eski takımına karşı ilk 11'de forma giymek isteyen Kerem'in, "Geçen yıl 3-0 kaybettiğimiz maçta kendimi gösteremedim. Kendimi affettirmek istiyorum" dediği öğrenildi.

  • Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta derbisinde Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör İsmail Kartal'a ilk 11'de başlamak istediğini iletti.
  • Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon RAMS Park'ta 3-0 kaybedilen maçı hatırlatarak kendini affettirmek istediğini söyledi.
  • Kerem Aktürkoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maçta 1 gol ve 5 asist kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürerken Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertli futbolcu, eski takımına karşı oynanacak kritik mücadelede sahaya ilk 11'de çıkmak istediğini teknik direktör İsmail Kartal'a iletti.

İSMAİL KARTAL İLE ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI

Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelen Kerem Aktürkoğlu'nun, derbide forma giymek için özel talepte bulunduğu belirtildi. Milli futbolcunun, RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmaya ilk 11'de başlamak istediğini vurguladığı öğrenildi.

"KENDİMİ AFFETTİRMEK İSTİYORUM"

Kerem Aktürkoğlu'nun, İsmail Kartal ile yaptığı görüşmede geçen sezon yaşanan 3-0'lık mağlubiyeti hatırlatarak şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"RAMS Park'ta ilk 11'de başlamak istiyorum hocam. Geçen yıl 3-0 kaybettiğimiz maçta kendimi gösteremedim. Kendimi affettirmek istiyorum. Bu maçta çok iyi bir performans ortaya koyacağım."

BU SEZON 6 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 karşılaşmada görev yapan 28 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Eski takımına karşı oynanacak derbide kendisini göstermek isteyen milli futbolcunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise İsmail Kartal'ın vereceği kararla netleşecek.

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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıhsyn sn:

Bir GS'li olarak bu benim bile aklıma gelmemişti. Harika fikir.

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Haber YorumlarıArgan Çınar:

Çocuk oyuncagina çevirdi koskoca Fenerbahçe yi

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Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

oynat oynat bu beceriksiz yeteneksizi. İsmail yüksek ve irfan can’ıda oynat tam olsun. Cimbom yensin yeterki.

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Haber YorumlarıSüleyman Güneş:

Kerem iyi futbolcu. Buna kimse birşey diyemez. Lâkin son aylarda çok kopuk ve savruk oynuyor. Kafa ve mental olarak iyi değil. Biran önce topdan kaçayım, kurtulayım mantığını güdüyor. Üzerindeki negatif enerjiyi atması lazım. Taraftar yeterince şans verdi ve sahiplendi. Artık kendini gösterme ve affettirme sırası Kerem de diye düşünüyorum.

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