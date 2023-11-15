İsrail ablukası altındaki Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye sevk edilen 26 kanser hastası ile 13 refakatçi, Türkiye'ye nakledilmek için El-Ariş Havalimanı'na getirildi. Gazzeli hastalar, uçağa binmeden önce havalimanı pistinde ellerini açıp dua etti.

Tedavilerine Türkiye'de devam edilecek olan Gazzeli hastalar, uçağa binmeden önce ellerini açıp dua etti

Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye getirilen 26 hasta, Türkiye'ye gelecek uçağa binmeden havalimanında ellerini açıp dua etti.

GAZZELİ 26 HASTA TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

Türkiye, İsrail'in işgali altındaki Gazze'de kanser hastası çocukların tedavisi için harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 hasta ile 13 refakatçinin Türkiye'ye getirilerek tedavi edileceğini açıkladı. Bakan Koca, Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye nakledilen çocukları hastanede ziyaret etti.

BAKAN KOCA, HAVALİMANINDA HASTALARI YALNIZ BIRAKMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'nda Gazze'den getirilen hastaların uçağa taşınmasına eşlik etti. Bakan Koca, hastalarla yakından ilgilendi.

UÇAĞA BİNMEDEN ÖNCE ELLERİNİ AÇIP DUA ETTİ

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından hasta ve yakınları, Kahire'deki El-Ariş Havalimanı'na getirildi. Bakan Koca, o anları sosyal medya hesabından, "Gazzeli hastaların beklediği an. Uçağımız Türkiye'ye hareket etmek üzere." notuyla paylaştı. Görüntülerde, Gazzeli hastaların uçağa binmeden önce ellerini açarak dua ettiği görüldü.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ YARDIMI YAPMAYA HAZIR"

El-Ariş Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, şunları söyledi: " Mısır, Türkiye, İsrail olmak üzere uygun hastaları ve işlemleri tamamlanan hastaları birlikte karar verilerek Refah Sınır Kapısı'ndan geçişi sağlanmış oluyor. İsrail Sağlık Bakanı ile de yakın iletişim içindeyiz. Arzumuz bu savaşın bir an önce bitmesi, tedaviye ihtiyacı olan Gazzelilere, Filistinlilere bu yardımı ulaştırabilir olmak. Türkiye her türlü yardımı yapmaya hazır. Bugün bu kadar hastanın gelişi sağlanabilir oldu. Bu son derece önemli. Bine yakın kanser ve diyaliz hastalarının olduğunu biliyoruz. İletişimi güçlü tutarak olabildiğince Gazze'den hastaları Türkiye getirmek çabası içindeyiz.

"BURADAKİ DRAM ÇOK FARKLI"

Buradaki dram çok farklı, 200'e yakın bugüne kadar hastanın geldiğini biliyoruz. Ama 20 bine yakın yaralı olduğunu biliyoruz. Gelen hasta sayısı çok az. Geri planda bekleyen çok hasta var. Mısır'dan yani Gazze'den, Mısır dışına çıkabilen bugüne kadar hiçbir hasta olmadığını demin Sağlık Bakanımız da söyledi. İlk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar oluyor. Bugün bunu yaşıyoruz.

"YAPILACAKLAR ÇOK FAZLA"

Yardım anlamında da ilk defa Türkiye'den bir gemi Mısır'a gelmiş oldu. Umarım yakın zamanda çabamız bu yönde. Gazze'nin içinde Refah Kapısı'na yakın bölgede güçlü koordinasyonun takibiyle bir sahra hastanesi erken dönemde de kurmak istiyoruz. Yapılacaklar çok fazla. Bize çok iş düştüğünü görüyoruz. Ülke olarak bütün çabamızı bu noktada seferber edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

"SAHRA HASTANESİ KURMAK İSTİYORUZ"

Sahra hastanesini Gazze'de kurmak istiyoruz. Mısır'da ise birazdan ziyaret edeceğimiz El Ariş Hastanesinde Türk ve Mısırlı hekimler gelen hastaları birlikte değerlendirsin istiyoruz. Bir ekip çalışması yapıldı. Refah Kapısı'ndan geçen hastaların bu hastanelerde değerlendirilip, Türkiye'ye ikinci etapta getirilmesi noktasında planlama yapıldı. Umarım bunu başarıyla sonuçlandırırız. Teşekkür ediyorum."

KANSERLİ ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanser tedavilerinin devamı için Gazze'den Kahire'ye nakledilen çocukları hastanede ziyaret etti. Bakan Koca, "57357 Çocuk Kanser Hastanesi"nde, Gazze'den getirilen kanser hastası çocuklarla buluştu, çocuklara oyuncak hediye etti. Bakan Koca ayrıca Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları ziyaretinin ardından, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile ortak basın toplantısı düzenledi.