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Karabağ’daki akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en sevdiği şarkı çalındı

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Karabağ’daki akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en sevdiği şarkı çalındı Haber Videosunu İzle
Karabağ’daki akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en sevdiği şarkı çalındı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Şuşa'da düzenlenen yemekte Erdoğan'ın en sevdiği şarkılardan biri olan "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda"nın çalınması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Azerbaycan'da onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

İKİ LİDER DE EŞLERİYLE KATILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Şuşa'da verilen yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Yemekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da yer aldı.

ERDOĞAN'IN SEVDİĞİ ŞARKI ÇALINDI

Akşam yemeğinde orkestra tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevdiği şarkılardan biri olan "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda"nın çalındığı görüldü.

Şarkının çalındığı anlar, Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı. 

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Kaynak: Haberler.com
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