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Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu

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Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu Haber Videosunu İzle
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu
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Paraguay'da eski Cumhurbaşkanı Santiago Peña'nın milyon dolarlık malikanesine düzenlenen polis baskınında, sahte duvarın arkasına gizlenmiş yüksek güvenlikli bir kasa bulundu. İsrail yapımı olduğu öne sürülen, iris tarama sistemiyle korunan kasanın açılamadığı belirtildi. Baskının, malikanenin finansmanında kullanıldığı iddia edilen Ueno Bank kredilerine ilişkin mali soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı.

Paraguay'da Ueno Bank'ın çöküşüyle başlayan mali soruşturma, eski Cumhurbaşkanı Santiago Peña'nın lüks malikanesine uzandı. Başkent Asuncion yakınlarındaki San Bernardino kentinde bulunan konuta 8 Kasım Pazar günü savcılık ve polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda, evin içindeki sahte bir duvarın arkasında gizlenmiş özel bir kasa tespit edildi. Ancak gelişmiş güvenlik sistemi nedeniyle kasanın içine ulaşılamadı.

SAHTE DUVARIN ARKASINDAN GİZLİ KASA ÇIKTI

Paraguay basınından ABC Color'un haberine göre ekipler, malikanenin odalarından birinde gizli bir geçit ve bu geçidin sonunda yüksek güvenlikli bir kapıyla karşılaştı. İlk incelemelerde kapının dijital şifre ve biyometrik tanıma sistemiyle korunduğu belirlendi.

Gizli kasanın İsrail menşeli bir güvenlik sistemiyle donatılmış olabileceği, iris ve yüz tanıma teknolojilerinin kullanıldığı öne sürüldü. Ancak sistemin teknik özellikleri henüz resmi olarak doğrulanmadı. Ekiplerin açmayı başaramadığı kasanın içinde ne bulunduğu da bilinmiyor.

MALİKANENİN DEĞERİ 2 MİLYON DOLAR

Yerel basında yer alan bilgilere göre Peña'nın San Bernardino kentindeki malikanesinin tahmini değeri 2 milyon dolara ulaşıyor. Yaklaşık 5 bin metrekarelik arazi üzerinde bulunan yapının kapalı alanı ise 1015 metrekareyi buluyor.

Soruşturma dosyasında, eski cumhurbaşkanının malikanenin inşası için Mayıs 2024'te Ueno Bank'tan toplam 3,5 milyar Paraguay guaranisini aşan iki kredi kullandığı belirtiliyor. Aylık kredi taksitlerinin 239 milyon guaraniye ulaştığı ve bu tutarın Peña'nın cumhurbaşkanlığı maaşının yaklaşık 6 katına denk geldiği ifade ediliyor.

BANKA SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

Peña, Ueno Bank'ın mali çöküşüyle bağlantılı soruşturma kapsamında güveni kötüye kullanmaya azmettirme ve kendi çıkarına yönetim faaliyetlerinde bulunma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Paraguay Kongresi tarafından 6 Kasım'da görevden alınan Peña hakkında daha sonra tutuklu yargılama kararı verildi.

Savcılık, bankada tutulan kamu kaynakları ve emeklilik fonlarıyla ilgili işlemleri de inceliyor. Malikanedeki arama, eski cumhurbaşkanının mal varlığı ve bankayla olan finansal ilişkilerine yönelik soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

GİZLİ KASANIN İÇİNDE NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Paraguay Başsavcılığı malikanedeki arama işlemini doğrularken gizli kasaya ilişkin ayrıntılar ağırlıklı olarak yerel basının aktardığı bilgilere dayanıyor. Kasanın içinde para, belge veya başka değerli eşyalar bulunup bulunmadığı henüz açıklanmadı. Yetkililer, gizli bölmenin soruşturmayla bağlantısını belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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