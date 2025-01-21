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Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı yangın faciasının ardından birçok ülke Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybederken 51 kişi de yaralandı. Facianın ardından çalışmalar sürerken birçok ülke Türkiye'ye taziye mesajlarını iletti.

Taziye mesajları yağdı! Dünya ülkeleri Türkiye'nin acısını paylaştı

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN MESAJ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas açıklamasında, " Bolu'daki otelde meydana gelen yangında yaşanan trajik can kayıpları nedeniyle büyük üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybedenlere ve ailelerine en derin taziyelerimi sunuyor ve alevleri kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerini yürekten destekliyorum. Bu üzüntülü anda Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Taziye mesajları yağdı! Dünya ülkeleri Türkiye'nin acısını paylaştı

AZERBAYCAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kardeş Türkiye'de bir otelde çıkan yangında can kayıpları ve yaralananların olması bizi derinden üzdü. Meydana gelen bu facia nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, dost ve kardeş Türkiye'ye derin üzüntüyle başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Taziye mesajları yağdı! Dünya ülkeleri Türkiye'nin acısını paylaştı

YUNANİSTAN'DAN TAZİYE

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Bolu kentinde meydana gelen korkunç yangın ve trajik can kaybı haberiyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Acılı ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Taziye mesajları yağdı! Dünya ülkeleri Türkiye'nin acısını paylaştı

RUSYA'DAN TAZİYE MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, telgrafta, "Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen yangının yol açtığı trajik sonuçlar nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerini kullandı.

Taziye mesajları yağdı! Dünya ülkeleri Türkiye'nin acısını paylaştı

GÜRCİSTAN'DAN TAZİYE MESAJI

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. Kobakhidze, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Kartalkaya kayak merkezindeki otelde meydana gelen yıkıcı yangından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam desteğimi iletiyorum." ifadesini kullandı. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunduklarını kaydeden Kobakhidze, Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Taziye mesajları yağdı! Dünya ülkeleri Türkiye'nin acısını paylaştı

Taziye mesajları yağdı! Dünya ülkeleri Türkiye'nin acısını paylaştı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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