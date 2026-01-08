Haberler

Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı

Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
Suriye ordusu, Halep kent merkezinin Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yuvalanan PKK/YPG mevzilerine nokta operasyonlarına devam ediyor. Bölgede yaşanan şiddetli çatışmalar sürerken, Eşrefiye Mahallesi'nin girişindeki ilk mevzileri geçen ordu birlikleri, iç kesime ilerlemeye çalışıyor.

Suriye ordusunun, SDG adını kullanan PKK/ YPG'nin Halep'te işgal altında tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

ORDU, PKK/YPG İŞGALİNDEKİ BÖLGEYE GİRMEYE BAŞLADI

Ordu, öğle saatlerinde sivillerin tahliye edilmesinin ardından örgüte ait askeri noktaları hedef aldı. Çatışmalar sürerken, Eşrefiye Mahallesi'nin girişindeki ilk mevzileri geçen ordu birlikleri, iç kesime ilerlemeye çalışıyor.

SİVİL YERLEŞİMLERİ HEDEF ALDILAR

Terör örgütü PKK/YPG ise işgalindeki alanlardan Halep kent merkezindeki sivil yerleşimlere havan, roket ve çeşitli ağır silahlarla saldırılar düzenliyor. Örgüt, kent merkezindeki Rahman Cami çevresi, Nil Caddesi ve Süryan Mahallelesi'nde sivillere ait araçlara saldırdı.

142 BİN SİVİL BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, örgüte ait 3'ü Şeyh Maksud 2'si Eşrefiyye'de olmak üzere 5 konum harita üzerinden paylaşılarak sivillerin bölgeden uzaklaşması istendi. Suriye ordusunun, söz konusu bölgelere operasyon başlatacağını duyurmasının ardından 142 bin sivil güvenli bölgelere tahliye edildi.

Halep Merkez Müdahale Komitesi'ne dayandırılan haberde, "Seksen nakliye aracı görevlendirildi ve 12 geçici barınak açıldı; bunlardan 10'u Halep şehri içinde, ikisi ise Azez ve Afrin bölgelerinde bulunuyor. Yerinden edilmiş insanların akışı devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Öte yandan SANA'ya konuşan Halep'teki sağlık yetkilileri kentteki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. PKK/YPG'nin 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

Saldırılarda, büyük çoğunlu sivil olmak üzere 52 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralılar arasında sağlık çalışanlarının da olduğu kaydedildi.

HALEP'TEKİ ÇATIŞMALAR

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

Şam yönetimi, terör örgütü PKK/YPG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
