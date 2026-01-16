Haberler

Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyona başlıyor

Suriye, beklenen adımı atıyor. Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'de YPG terör örgütünün saldırı için kullandığı noktalara operasyona başlayacaklarını açıkladı. Operasyon öncesi söz konusu yerlerin koordinatları paylaşılarak, sivil vatandaşın bölgeyi terk etmesi istendi.

Suriye ordusu, YPG'nin Deyr Hafir'de saldırı için kullandığı noktalara operasyon düzenleneceğini açıklayarak, sivil halka bölgeden ayrılmaları için uyarıda bulundu.

SURİYE ORDUSU, YPG'YE OPERASYONA BAŞLIYOR

Suriye'de YPG terör örgütüne yaptığı uyarıların ardından düğmeye bastı. Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'de YPG'nin saldırı için kullandığı noktalara operasyon başlatacaklarını açıkladı.

VURULACAK YERLER PAYLAŞILDI: SİVİLLER TERK ETSİN

Açıklamada, vurulacak noktalar da paylaşıldı. Vatandaşların operasyon öncesi bölgeyi terk etmeleri istendi.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
Yorumlar (1)

Ercan Aybuğa:

Allah yardımcınız olsun inşallah ??

