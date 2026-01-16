Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyona başlıyor
Suriye, beklenen adımı atıyor. Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'de YPG terör örgütünün saldırı için kullandığı noktalara operasyona başlayacaklarını açıkladı. Operasyon öncesi söz konusu yerlerin koordinatları paylaşılarak, sivil vatandaşın bölgeyi terk etmesi istendi.
SURİYE ORDUSU, YPG'YE OPERASYONA BAŞLIYOR
VURULACAK YERLER PAYLAŞILDI: SİVİLLER TERK ETSİN
Açıklamada, vurulacak noktalar da paylaşıldı. Vatandaşların operasyon öncesi bölgeyi terk etmeleri istendi.