Son Dakika: Belçika'nın başkenti Brüksel'de silahlı bir kişi çevreye ateş açtı: 2 İsveçli hayatını kaybetti

Son dakika: Belçika'nın başkenti Brüksel'de motosikletli bir kişi cadde üzerinde çevreye rastgele ateş açtı. Saldırıda İsveç vatandaşı 2 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin, EURO 2024 Elemeleri'nde karşılaşan Belçika ve İsveç milli takımlarının maçını izlemek için şehre geldiği ortaya çıktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişinin açtığı ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

CADDEDE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Yerel basından alınan bilgiye göre, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı. Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

HAYATINI KAYBEDEN İKİ KİŞİ MİLLİ MAÇ İÇİN ŞEHRE GELMİŞ

Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi. Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.