Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü
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Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü
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İran ve İsrail arasındaki çatışma devam ederken İsrail Türkiye sınırına 32 kilometre uzaklıktaki Salmas kentine saldırdı, İHA'lar İran hava savunma sistemlerince düşürüldü.

İran'ın Türkiye sınırına 32 kilometre uzaklıktaki Salmas kentinde sıcak bir gelişme yaşandı. İran Savunma Bakanlığı kaynakları, saldırı hazırlığındaki İsrail yapımı insansız hava araçlarını (İHA) tespit ettiklerini ve bölgeye konuşlu hava savunma sistemlerinin bu araçları düşürdüğünü açıkladı.

İSRAİL KAYNAKLARI DOĞRULADI

İsrail tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İsrail medyasına yansıyan bazı güvenlik kaynakları, İran'ın füze altyapısını hedef almak amacıyla başlatılan operasyonlarda İHA'ların aktif şekilde kullanıldığını öne sürdü. Bu kapsamda, bazı İHA'ların İran topraklarına çok daha derinlemesine sızmak üzere planlandığı, ancak Salmas hattında İran savunmasıyla karşılaştığı belirtildi.

Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İSRAİL İHA'LARI ÖN SAFTA KULLANIYOR

İsrail'in 13 Haziran sabahı İran'a başlattığı saldırıda İHA'lar ön saflarda yer aldı. İsrail istihbarat kaynakları, operasyon öncesinde İran içinde gizli üsler kurarak patlayıcı taşıyan insansız araçları bu noktalardan fırlattıklarını açıklamıştı. Bu İHA'ların özellikle Tahran çevresindeki füze rampaları ile nükleer altyapıya yönelik nokta atışı yapması hedeflenmişti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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