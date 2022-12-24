PKK yandaşları Paris'i savaş alanına çevirdi! 3 kişi öldü, çok sayıda polis yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te dün 69 yaşındaki kişinin Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında düzenlediği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından şehir karıştı. Şehri birbirine katan PKK terör örgütü destekçileri, kaldırım taşlarını sökerek polise fırlattı ve otomobilleri devirerek ateşe verdi. Polis gösterici göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Şiddet olaylarında 31 Fransız polisi yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te dün kanlı bir akşam yaşandı. 69 yaşındaki bir kişi, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında rastgele ateş açtı, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırganın geçtiğimiz sene de göçmenlerin bulunduğu kampa kılıçla saldırdığı ortaya çıktı. Saldırganın 15 gün önce tahliye edildiği öğrenilirken, olayın ardından Paris sokakları karıştı.

POLİS GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE ETTİ

PKK terör örgütü destekçileri Paris sokaklarında polisle çatıştı. Sokakları ateşe veren göstericiler ellerine geçen her şeyi polise attı. Göstericiler çöp bidonlarını ateşe verirken, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmek zorunda kaldı.

GÖSTERİLER BUGÜN DE DEVAM ETTİ

Dün başlayan gösteriler bugün de devam etti. Binlerce terör örgütü PKK taraftarı TSİ 14.00 sularında Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

PKK YANLISI SLOGANLAR ATTILAR

Meydanın yakınındaki Tremple Bulvarı'nda terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan göstericiler, elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıdı. Göstericiler kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı.

OTOMOBİLLERİ ATEŞE VERDİLER

Çoğu yüzünü maskeyle kapatan, havai fişek ve maytaplarla da ortalığı savaş alanına çeviren göstericiler otobüs duraklarını tahrip etti. Terör örgütü yanlıları, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi. Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran göstericiler, araçları kullanılamaz hale getirdi.

31 FRANSIZ POLİSİ YARALANDI

Olaylarla ilgili Paris Emniyeti'nden de açıklama geldi. Paris emniyeti, başkentte terör örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet olaylarında 31 Fransız polisinin yaralandığını açıkladı.

DEMİR YOLU ŞİRKETİNDEN EMEKLİ OLMUŞ

Öte yandan Fransız basınında "William M." olarak adı geçen saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Paris'te 69 yaşındaki bir kişi, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında rastgele ateş açtı, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Dün olay yerine gelen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganın aşırı sağcı olduğuna ilişkin kesin bilgi olmadığını söylemiş, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Darmanin'in dün olay yerindeki konuşmasının ardından, Paris'in 10'uncu bölgesindeki saldırının kendilerine yönelik yapıldığını öne süren terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırmış, caddedeki araç ve dükkanlara zarar vermişti.

BU AY HAPİSTEN ÇIKMIŞ

Polisin saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olayda en az 6 polisin yaralandığını belirtilmişti. Dün Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi de yaralanmıştı.

Fransız basınında "William M." olarak adı geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti. Haberlerde, saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı bilgisi de yer alıyor.