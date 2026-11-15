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Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi

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Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi
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Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Romelu Lukaku, kalça sakatlığı nedeniyle Türkiye maçında forma giyememişti. Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, ağrılarının geçmesiyle birlikte Lukaku'yu İtalya ile oynanan UEFA Uluslar A Ligi maçının kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe’nin Belçikalı santrforu Romelu Lukaku’nun sağlık durumuyla ilgili olumlu bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE MAÇINDA OYNAYAMAMIŞTI

Lukaku, UEFA Uluslar A Ligi’nde Türkiye ve İtalya maçları için Belçika Milli Takımı’nın aday kadrosuna çağrılmıştı. Kamp sırasında antrenmanda kalçasından sakatlık geçiren tecrübeli futbolcu, bu nedenle İzmir’de oynanan Türkiye maçında forma giyememişti.

İTALYA MAÇI KADROSUNDA YER ALDI

Ancak ağrılarının geçmesiyle birlikte durum değişti. Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, golcüyü bugün Brüksel’deki Kral Baudouin Stadı’nda İtalya ile oynanan UEFA Uluslar A Ligi 6. ve son maçının kadrosuna dahil etti.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 16 resmi karşılaşmada görev alan Belçikalı golcü, bu maçlarda takımına 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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