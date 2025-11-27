Haberler

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip Haber Videosunu İzle
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'yi ziyaret eden Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında "Bu ülkenin Hristiyan kökenleriyle ayrılmaz bağları vardır. Ülkenizin doğal güzellikleri bizleri Tanrı'nın yarattıklarını korumaya teşvik etmektedir. Türkler harika bir geçmişe sahip. İç çeşitliliğinize değer veriyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

  • Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinde Türklerin harika bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.
  • Papa 14. Leo'nun göreve başladıktan sonraki ilk yurt dışı seyahati Türkiye'ye oldu.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'den bu yana 100'e yakın kilise ve ibadethanenin restorasyonunu tamamladıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda davetlilere hitap etti.

ERDOĞAN'DAN SONRA KÜRSÜYE GELDİ

"Başta bu salondan yansıyanlar olmak üzere ziyaret boyunca Türkiye'den verilecek mesajların Türk-İslam dünyasına, tüm Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını daha da artıracağına yürekten inanıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından kürsüye çıkan Papa 14. Leo, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

"TÜRKLER HARİKA BİR GEÇMİŞE SAHİP"

"Nazik karşılamanız için çok teşekkür ediyorum" diyerek söze başlayan Papa 14. Leo "Bu ülkenin Hristiyan kökenleriyle ayrılmaz bağları vardır. Ülkenizin doğal güzellikleri bizleri Tanrı'nın yarattıklarını korumaya teşvik etmektedir. Türkler harika bir geçmişe sahip. İç çeşitliliğinize değer veriyorsunuz. Bu köprü Türkiye'yi kendine bağlamaktadır" dedi.

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Papa 14. Leo'yu ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kıymetli misafirimiz ve heyetine ülkemize hoş geldiniz diyorum. Kendilerinin göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirmesini her bakımdan çok anlamlı buluyorum.

Bu müstesna ziyaretin Türkiye ile Vatikan arasındaki köklü ilişkilerin dostluk, iş birliği ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine katkı sağlamasını canı gönülden temenni ediyorum. Başta bu salondan yansıyanlar olmak üzere ziyaret boyunca Türkiye'den verilecek mesajların Türk-İslam dünyasına, tüm Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını daha da artıracağına yürekten inanıyorum.

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Papa 14. Leo'nun ziyareti bölgesel ve küresel olaylar bağlamında son derece kritik bir zamana tekabül ediyor. İnsanlığın yön arayışının hızlandığı, küresel düzeyde belirsizliklerin arttığı, Asya'dan Afrika'ya, Latin Amerika'dan Doğu Avrupa'ya gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen ziyaretin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını ümit ve arzu ediyorum.

KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU

İkili görüşmemizde küresel barışın ve istikrarın tesisi konusundaki gözlemlerimizi ve ortak beklentilerimizi paylaştık. İkili münasebetlerimizin yanı sıra insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren güncel meseleleri ele aldık. Göçe zorlanan insanlara sahip çıkmak kadar, insanları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılmasının da önemine dikkat çektik. Çatışmalar, insani krizler, yoksulluk, adaletsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel sınamalar karşısında barışı savunan, adaleti önceleyen, merhameti esas alan bir yaklaşım etrafında buluştuğumuzu görmekten şahsen büyük bir bahtiyarlık duydum.

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

"BİZİM BAŞARMAK İSTEDİKLERİMİZ BUNLARDIR"

Biz ilhamını çift başlıklı Selçuklu kartalından alan yüzü hem doğuya hem batıya dönük bir ülkeyiz. Göreve geldiğimiz 2002'den bu yana 100'e yakın kilise ve ibadethanenin restorasyonunu tamamladık. Yıl sonuna kadar 5 eseri daha açmayı planlıyoruz. Türkiye ziyareti hem ülkemizin özel konumuna ve ortak değerlerimize dikkat çeken anlamlı bir vesiledir.Krizler karşısında sorumluluk alıyor, barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz. Dünyada en fazla insani yardım yapan ülkelerden biriyiz. 3,6 milyonu aşkın Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yaptık. Misafirimizin barış çağrıları da son derece kıymetlidir. Herkes için barış, herkes için huzur... Bizim başarmak istediklerimiz işte bunlardır.

"İSRAİL İBADETHANELERİ VURUYOR"

İsrail hükümeti aralarında kiliselerin, camilerin olduğu sivil yerleşim yerlerini bombalıyor. Bu ibadethanelerden biri de Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesiydi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Doğu Kudüs'ün tarihi kimliğine zarar verecek eyleme karşı birlikte hareket edeceğimize inanıyorum. İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalet. Ödemenin yolu ise 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonunu hayata geçirmek. İnanca dayalı kadim mirasın korunmasına büyük önem atfediyoruz. Cenab-ı Allah insanı bir erkek bir kadından yaratmıştır. Aileyi koruyamazsak bireyi koruyamayız. Şüphesiz orta yanlarımız, karşıtlıkların fersah fersah ötesindedir. Hepimiz büyük insanlık ailesinin üyeleriyiz. Bu ziyareti çok önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Papa 14. Leo'ya nazik ziyaretleri için şahsım milletim adına teşekkür ediyor. Kendisine ve heyetine tekrar hoş geldiniz diyorum. Katolik dünyasına barış huzur temennisini iletiyorum."

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Papa 14. Leo'nun konuşmasından öne çıkan satır başları;

"Nazik karşılamanız için çok teşekkür ederim. Papalık dönemimin yurt dışı yolculuklarına, ülkenizi ziyaret ederek başlamaktan memnuniyet duyuyorum. Zira bu ülkenin Hristiyanlığın kökenleriyle ayrılmaz bağları vardır. Ve bugün de İbrahim'in çocuklarını ve tüm insanlığı, farklılıkları tanıyan ve takdir eden bir kardeşliğe davet etmektedir. Ülkenizin doğal güzellikleri, bizleri Tanrı'nın yarattıklarını korumaya teşvik etmektedir.

Yaşadığınız bu toprakların kültürel, sanatsal ve ruhani zenginliği, farklı nesiller, gelenekler ve fikirler bir araya geldiğinde kalkınma ve bilgeliğin bir bütün oluşturacak şekilde birleştiğini ve böylece büyük medeniyetlerin şekillendiğini bizlere hatırlatmaktadır.

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

"ADALETİ VE BARIŞI ÇİĞNEYEN HIRSLAR..."

Bir yandan, insanlık tarihinde yüzyıllar süren çatışmaların olduğu ve dünyamızın hala adaleti ve barışı çiğneyen hırslar ve seçimler nedeniyle istikrarlı olmadığı doğrudur. Aynı zamanda, karşımıza zorluklar çıktığında, böylesine muhteşem bir geçmişe sahip bir halk olmak hem bir armağan hem de bir sorumluluktur.

Yolculuğumun logosu olarak seçilen boğaz üzerindeki köprü imgesi, ülkenizin özel rolünü çok güzel ifade etmektedir. Akdeniz'in ve tüm dünyanın hem bugününde hem de geleceğinde önemli bir yeriniz vardır. Her şeyden önemlisi, iç çeşitliliğinize değer veriyorsunuz.

"BU KÖPRÜ TÜRKİYE'Yİ KENDİNE BAĞLAMAKTADIR"

Asya ile Avrupa'yı, Doğu ile Batı'yı birleştirmeden önce bu köprü Türkiye'yi kendine bağlamaktadır. Bu köprü, ülkenin farklı bölgelerini bir araya getirerek ve bunu kendi içinde yaparak adeta duyarlılıkların kesişme noktasını oluşturmaktadır. Böyle bir durumda tekdüzelik yoksullaşmaya yol açar. Nitekim, bir toplum çoğulculuğa sahipse canlıdır. Çünkü o toplumu sivil toplum yapan, halkını birbirine bağlayan köprülerdir."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
%4 ihtimal verdiler! Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini

%4 ihtimal verdiler! Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini
Atatürk Havalimanı'nda teslime hazır 9 bin 200 araç tek karede görüntülendi

Erdoğan dağıtacak! Binlerce araç tek karede görüntülendi
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Görüntü maalesef Türkiye'den! Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın

Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın
Derbiyi yönetecek hakemi günler öncesinden tahmin etti

Derbiyi Yasin Kol'un yöneteceğini günler öncesinden bildi
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
Herkes Rafa Silva derken... Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor

Herkes Rafa Silva derken... Beşiktaş'ta yıldız isimle sürpriz veda
Erzurum'da sülfür gazı alarmı! Okul ve termal tesisler kapatıldı

Kentte sülfür gazı alarmı! İlkokul ve termal tesisler kapatıldı
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Başkan açıkladı! Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma gidiyor

Başkan açıkladı! İkisi de aynı takıma gidiyor
İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var

İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi! İşte listedeki tek CHP'li
Japon deprem uzmanı açık açık uyardı: Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Bursa'da risk var

Risk büyük! Japon deprem uzmanından 2 il için kritik uyarı
Osimhen Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak

Taraftarın beklediği haber geldi: Derbide...
Ankara Adliyesi'nde korku dolu anlar! Duruşmadan çıkan iki aile birbirine girdi

Duruşmadan çıkan bıçağına davrandı, 5 yaralı var
Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı

Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı
AVM çalışanı kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı! Kabinin altından...

AVM çalışanı kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı! Kabinin altından...
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Bu domuzların ne işi var türkiyede ellerini öpüp kıçlarını yaladığınız yetmedimi? yetmedimi bu milletle dalga geçtiğiniz ne bok olduğunuz belli de bu millet kör sağır olmuş görüp duyamıyor... Fetöden ne farkınız var bi anlasak...

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Karakuş:

O bir papa

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

milletten zorla topladığın vergi, zam, haraç, pardon harç, yollardan ,köprülerden, tünellerden, gemilerde, trenlerden, yurtdışı çıkış haracından. elektrikten, gazdan, sahibinden, kiracıdan, emekliden, memurdan, çaldıklarınızla . uçaklar gemiler tanklar füzeler sihalar silahlar... vb ne oldu. milleti aç bırakıp süründürüen akp fos cıktı, apo nun emirerleri ile birlikte seçime girip kazanmaya çalışıyor.....

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

sakın madalya falan verilirse alınmasın laf oluyor

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan HANCI:

Filistinliler de Allah(c.c) yarattıklarından, koruyalım…

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVeli İdi:

bi zamanlar dederine taç giydiriyorduk.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Şimdi onlar herşeyi giydiriyor...

yanıt6
yanıt1
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut piyasasında dengeler değişiyor! Talep küçük dairelere kaydı

Türkiye'de konut tercihi değişiyor: Gelecek yıllarda da devam edecek
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
İmran Han'ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan'ı karıştırdı

Ülkeyi karıştıran iddia! Görüntülere yanıt cezaevi yönetiminden geldi
Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı

Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı
AVM çalışanı kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı! Kabinin altından...

AVM çalışanı kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı! Kabinin altından...
GSM hattı aboneliğinde yeni dönem başlıyor! Düzenleme Meclis'e sevk edildi

Telefon sahipleri dikkat! Düzenleme Meclis'te, yeni dönem başlıyor
Konut piyasasında dengeler değişiyor! Talep küçük dairelere kaydı

Türkiye'de konut tercihi değişiyor: Gelecek yıllarda da devam edecek
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
İmran Han'ın hayatını kaybettiği iddiası Pakistan'ı karıştırdı

Ülkeyi karıştıran iddia! Görüntülere yanıt cezaevi yönetiminden geldi
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
Yol verme kavgasında baltayla saldırdı

Trafikte şiddetin dozu artıyor! Elindekiyle defalarca vurdu
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
CHP'li vekilden Murat Kurum'a tebrik: Bu bir başarı hikayesi, sizi kutluyorum

CHP'li vekilin Bakan Kurum'u tebrik ettiği an: Kimseden çekinmiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı

Erdoğan, Papa Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı
Gayrimenkul fonu krizi! 56 bin yatırımcı paralarına erişemiyor

Gayrimenkul fonu krizi! 56 bin yatırımcı paralarına erişemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.