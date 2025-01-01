Üye Girişi
Haberler
ABD'deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz
Belediye başkanını yalanlayan FBI, şimdi de ağız değiştirdi
Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü
Suriye'nin yeni lideri, PKK ile ilk kez görüştü
'Kılıçdaroğlu geri dönüyor' dedirten cinsten paylaşım
"Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

On binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden dikkat çeken kareler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde on binlerce kişinin katılımıyla Filistin için "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü düzenlendi. Galata Köprüsü'nde Gazze'de devam eden zulme karşı dünyaya Filistin'e destek mesajı verildi.

İstanbul'da on binlerce kişi İsrail zulmüne "Dur" demek için bir araya geldi. Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla, "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla düzenlenen etkinlik için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü.

YÜRÜYÜŞTEN DİKKAT ÇEKEN KARELER

Katılımcılar, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için çağrıda bulundu. Mitingde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

İşte o kareler;

İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti

İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti

İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti

İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti

İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti

İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti

İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti

İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti

İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti

İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti

İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti

İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti

On binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden dikkat çeken kareler
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
img

Verdiği görüntü de son hali de büyük dikkat çekti
img

Televizyon izleyen annesini tek cümlesiyle ağlattı
img

Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Bu mitingle boykotla kınamayla önlenecek bir şey değil Müslüman alemi ülkeleri birleşmeli bölgede abd İngiltere Fransa ve tüm Avrupa desteği gören İsrail var tüm Müslüman devletler buraya uyarı vermeli aksi halde 3 dünya savaşını çıkaracağız bunu görmeliler başka türlü durmayacak bu soy kırım bu zulüm bu işkence 150 bin insan öldürüldü bebek çocuk kadın yaşlı demeden soy kırım işkence tecavüz zulüm devam ediyor kınamayla yürümeyle olmuyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

En az 10 kere yurudunuz ne bKa yaradı o pcler hala Filistinlileri öldürmeye devam ediyor böyle saçma sapan işlerle reklam yapacağınıza hükümeti sıkıştırın ticareti kessin ticareti kestinmi diye soruyorlar kem kum ticarete devam ama olsun çok fena kinayip çok iyi miting yaptık artık mitinglerde kostüm falanda giyiyoruz hayvan derilerinden

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasef Behar:

Markettekı Zamları / yapılmayan maaş zamlarını protesto edınız

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko:

Ne oldu sabah haberlerinde 100 binler yürüyor diyordunuz 10 binlere mi düştük.....

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
İngiliz liderden küstah paylaşım! Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
Demet Akalın'dan Hadise'ye 'Narin' tepkisi
Hadise'ye Demet Akalın'dan olay tepki! Yaptığı yorum kavga çıkarır
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti
Yüz binlerin katıldığı yürüyüşte dikkat çeken pankart
Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var
İstanbul'un ünlü kebapçısı tutuklandı
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru

Son Dakika Haberleri

2 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 2 Ocak Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 1-2 Ocak Ümraniye, Küçükçekmece, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Serik 1-2 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ocak Beypazarı, Sincan, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli 1-2 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1-2 Ocak İnegöl, Yıldırım, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1-2 Ocak Aliağa, Karabağlar, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 1-2 Ocak Yüreğir, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 1-2 Ocak Karatay, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Ocak günün maçları nereden izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.