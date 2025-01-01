On binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden dikkat çeken kareler

İstanbul'da on binlerce kişi İsrail zulmüne "Dur" demek için bir araya geldi. Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla, "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla düzenlenen etkinlik için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü.

YÜRÜYÜŞTEN DİKKAT ÇEKEN KARELER

Katılımcılar, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için çağrıda bulundu. Mitingde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

İşte o kareler;