İsrail ordusu Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi'ne saldırı düzenledi

İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaralılar ve hayatını kaybedenlerin naaşları, El-Ehli Baptist Hastanesine getirildi.