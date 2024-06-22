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İsrail ordusu Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi'ne saldırı düzenledi

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İsrail ordusunun Gazze'deki Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda çocuklar da dahil olmak üzere ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Saldırı sonrası yaralılar ve hayatını kaybedenlerin naaşları, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaralılar ve hayatını kaybedenlerin naaşları, El-Ehli Baptist Hastanesine getirildi.

Kaynak: AA / Dünya

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