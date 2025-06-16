İsrail, İran savaş uçaklarını vurdu

İsrail ile İran arasındaki gerilim dördüncü gününde tırmandı. İsrail, İran'a düzenlediği saldırıların dozunu artırdı.

İSRAİL ORDUSU, İRAN SAVAŞ UÇAKLARINI VURDU

İsrail'in saldırılarında ana hedef yine Tahran oldu. İsrail jetleri, Tahran'daki bir havalimanında İran F-14 savaş uçağını vurarak imha etti. İsrail ordusu, saldırı anının görüntülerini paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan tansiyonu daha da yükseltecek yeni açıklamalar geldi. Tahran'a yönelik askeri hamlelerin sürdüğünü belirten Netanyahu, "Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran'ı boşaltın" sözleriyle dikkat çekti.

"ZAFERE DOĞRU GİDEN YOLDAYIZ"

İsrail'in saldırılarla iki ana hedefi olduğunu vurgulayan Netanyahu, "Zafere doğru giden yoldayız. Nükleer ve füze tehdidini ortadan kaldırmak üzereyiz" ifadelerini kullandı.

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

Netanyahu'nun sözlerinden kısa süre sonra İsrail ordusu bir kez daha harekete geçti. İsrail uçakları Tahran'ı yeniden vurmaya başladı. Tahran'da peş peşe patlama sesleri duyuldu.

İSRAİL'İN HEDEFİNDE "DEVLET TELEVİZYONU" VAR

İsrail ise son saldırılarındaki hedefini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı, Tahran'daki İran devlet televizyonunu vurmayı planladıklarını söyledi.

İRAN: BU GECE DAHA SERT VURACAĞIZ

İran'dan da tehdit gecikmedi. Misillemeye hazırlandıklarını belirten İsrail ordusu, "Bu gece daha sert vuracağız" açıklamasını yaptı. Ayrıca İran, "Tel Aviv'i boşaltın" uyarısında bulundu.

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İran, savaşın başından bu yana İsrail'e en ağır darbeyi indirdi. İran Devrim Muhafızları, "İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU VURULDU

İsrail ordusu, Tahran'da İran Devlet Televizyonu'nu vurdu. Saldırı, canlı yayın esnasında gerçekleşirken, olayda çok sayıda can kaybının yaşandığı belirtildi. İran da yaptığı açıklamada, İsrail'in iki televizyon kanalını vuracaklarını belirterek, "Binaları boşaltın." dedi.

"NÜKLEER SOYKIRIM" BAHANESİ

Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "nükleer bir soykırımı önlemek" gerekçesiyle başlattığını iddia etmişti. Netanyahu yaptığı açıklamada "Harekete geçmek zorundaydık. Kendimizi kurtarmak için ama aynı zamanda dünyayı bu kışkırtıcı rejimden korumak için" demişti.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI

Netanyahu'ya İran'da rejim değişikliği hedeflenip hedeflenmediği de sorulmuştu. Netanyahu bu soruya, "Sonuç kesinlikle bu olabilir, çünkü İran rejimi çok zayıf. İran halkının oksijenini emiyorlar. Bu kez harekete geçme, ayaklanma kararı İran halkının kararıdır" şeklinde yanıt vermişti.

DEVRİM MUHAFIZLARI: İSRAİL DURSA DA BİZ DURMAYACAĞIZ

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhammed Pakpur ise İsrail'in saldırıları dursa da kendilerinin durmayacağını söyledi. İsrail'in saldırılarına karşılık ağır saldırılar gerçekleştirdiklerini dile getiren Pakpur, İsrail'in kayıplarını gizlediğini öne sürdü. İran devlet medyasında açıklamaları yayımlanan Pakpur, "İsrail saldırıları dursa dahi işi sonuna kadar sürdüreceğiz. İsrail'in önemli bölgelerini yıktık ve devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.