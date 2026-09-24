Eyvahlar olsun! Galatasaray'ın yıldız futbolcusunun tendonu koptu

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Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın savunmasında görev yapan 25 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

SAĞ AYAĞINDA YIRTIK İDDİASI

Gazeteci Süleyman Rodop'un aktardığı bilgilere göre Singo'nun sağ ayak bölgesindeki kas-tendon birleşiminde yırtık olduğu öne sürüldü. Sakatlığın iyileşme sürecinin uzun sürebileceği belirtilirken, oyuncunun tedavisinin nasıl ilerleyeceği takip edilecek.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL

Singo'nun ne zaman sahalara döneceği konusunda henüz kesin bir tarih bulunmuyor. 25 yaşındaki futbolcunun sezonun ilk yarısının sonuna yetişmesinin zor olduğu, tamamen hazır hale gelmesi için ise şu aşamada net bir süre verilemediği aktarıldı.