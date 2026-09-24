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Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı

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Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı
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Karaman'da çocuklarının haber alamadığı boşanma aşamasındaki çift, evlerinde ölü bulundu. Eve giren ekipler 'Evde siyanür var, girmeyin' notu bulurken polis, erkeğin eşini siyanürle öldürüp sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

  • Karaman'da boşanma aşamasındaki Namık Özcan (53) ile eşi Fatma Özcan (45), evlerinin farklı odalarında ölü bulundu.
  • Evde 'Evde siyanür var, girmeyin' yazılı not ile katı siyanür olduğu değerlendirilen madde ve bazı kimyasallar tespit edildi.
  • Polis, Namık Özcan'ın eşini siyanürle öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimalini araştırıyor; kesin ölüm nedenleri otopsiyle belirlenecek.

Karaman'da çocuklarının haber alamadığı boşanma aşamasındaki Namık Özcan (53) ile eşi Fatma Özcan (45), evlerinin farklı odalarında ölü bulundu. Evde “Evde siyanür var, girmeyin” yazılı not ve kimyasal maddeler bulunurken, polis olayın cinayet ve intihar olabileceği ihtimalini araştırıyor.

Olay, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762'nci Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Namık Özcan ile Fatma Özcan'dan haber alamayan çocukları durumu polise bildirdi.

KİMYASAL KOKU ÜZERİNE AFAD ÇAĞRILDI

Adrese gelen polis ekipleri, kapının açılmaması ve daireden kimyasal koku gelmesi üzerine AFAD ve itfaiyeden destek istedi. Eve giren ekipler, Namık Özcan'ı oturma odasında, Fatma Özcan'ı ise yatak odasında ölü buldu.

Olası tehlikeye karşı apartman tahliye edilirken, evde yapılan incelemede “Evde siyanür var, girmeyin” yazılı bir not bulundu. Ayrıca katı siyanür olduğu değerlendirilen bir madde ile bazı kimyasallar tespit edildi.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Koruyucu kıyafet giyen AFAD ekipleri tarafından evden çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Namık Özcan ile Fatma Özcan'ın boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

POLİS CİNAYET İHTİMALİNİ ARAŞTIRIYOR

Polis, Namık Özcan'ın eşi Fatma Özcan'ı siyanürle öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu ihtimal henüz kesinleşmezken, çiftin kesin ölüm nedenleri yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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