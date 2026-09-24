Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem! AFAD şiddetini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'da birçok ilimizi sallayan bir deprem oldu. AFAD sarsıntının merkez üssünü Şanlıurfa Karaköprü, şiddetini ise 5.4 olarak açıkladı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD: DERİNLİĞİ 7.39 KİLOMETRE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karaköprü olan 5.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, yerin 7.39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5.8 olarak açıkladı. Şiddetli sarsıntı; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
ŞANLIURFA VALİSİ: CAN KAYBI VE YIKIM YOK
Konuyla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, can kaybı ve yıkımın olmadığını belirtti. Şıldak, "Bütün ekiplerimiz sahada. Kırsalda da olumsuz bilgi gelmedi" dedi.
BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ SAHADA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.
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