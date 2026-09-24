Ankara Etimesgut'ta okul bahçesinde eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın öldü

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir ilkokulun bahçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Olay, 17 Eylül'de Etimesgut ilçesi Elvan Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde meydana gelmişti. İddialara göre öğle saatlerinde ilkokulda okuyan çocuğunu almaya gelen Buse G. (26), okul bahçesinde diğer velilerle beklediği sırada yanına gelen boşanma aşamasındaki eşi B.G. ile tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada B.G, eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden araçla uzaklaşmıştı. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan B.G'yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına almıştı. Buse G., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı