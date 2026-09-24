Canlı yayında açıkladı! Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a 40 milyon euroluk destek

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor canlı yayınında kulübün mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Adalı, Bankalar Birliği'ne yapılan ödeme konusunda Rahmi Koç'un desteğine dikkat çekti.

"RAHMİ KOÇ 40 MİLYON EUROLUK KISMI ÖDEDİ"

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne olan borcunun ödenmesinde Rahmi Koç'un önemli bir destek sağladığını belirtti.

Adalı, " Rahmi Koç, Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne olan 120 milyon euroluk borcunun yaklaşık 40 milyon euroluk kısmını ödedi" ifadelerini kullandı.

DİĞER 40 MİLYON EURO YÖNETİMDEN

Adalı, Bankalar Birliği'ne yapılan toplam 80 milyon euroluk ödemenin nasıl karşılandığını da açıkladı. Beşiktaş Başkanı, "Bankalar Birliği'ne ödediğimiz 80 milyon euronun yarısı Rahmi Bey'in desteğiyle, diğer yarısı ise yönetimimiz tarafından karşılandı" dedi.

"RAHMİ KOÇ HARİCİ DESTEK OLMUYOR"

Kulübün sponsorluk ve mali destek konusunda camiadan yeterli katkıyı alamadığını söyleyen Adalı, Rahmi Koç'un desteğine ayrıca vurgu yaptı. Adalı, "Sponsorluk konusunda camiadan gerekli desteği görmedik. Olmuyor, Rahmi Koç hariç destek olan olmuyor" ifadelerini kullandı.