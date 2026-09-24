Canlı yayında açıkladı! Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a 40 milyon euroluk destek

Canlı yayında açıkladı! Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a 40 milyon euroluk destekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rahmi Koç'un kulübün Bankalar Birliği'ne olan borcunun yaklaşık 40 milyon euroluk kısmını karşıladığını açıkladı. Adalı, toplam 80 milyon euroluk ödemenin diğer yarısının ise yönetim tarafından karşılandığını belirtti.
- Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rahmi Koç'un Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne olan 120 milyon euroluk borcunun yaklaşık 40 milyon euroluk kısmını ödediğini açıkladı.
- Bankalar Birliği'ne yapılan 80 milyon euroluk ödemenin yarısı Rahmi Koç'un desteğiyle, diğer yarısı yönetim tarafından karşılandı.
- Adalı, sponsorluk konusunda camiadan gerekli desteğin görülmediğini, Rahmi Koç hariç destek olan olmadığını belirtti.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor canlı yayınında kulübün mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Adalı, Bankalar Birliği'ne yapılan ödeme konusunda Rahmi Koç'un desteğine dikkat çekti.
"RAHMİ KOÇ 40 MİLYON EUROLUK KISMI ÖDEDİ"
Serdal Adalı, Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne olan borcunun ödenmesinde Rahmi Koç'un önemli bir destek sağladığını belirtti.
Adalı, " Rahmi Koç, Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne olan 120 milyon euroluk borcunun yaklaşık 40 milyon euroluk kısmını ödedi" ifadelerini kullandı.
DİĞER 40 MİLYON EURO YÖNETİMDEN
Adalı, Bankalar Birliği'ne yapılan toplam 80 milyon euroluk ödemenin nasıl karşılandığını da açıkladı. Beşiktaş Başkanı, "Bankalar Birliği'ne ödediğimiz 80 milyon euronun yarısı Rahmi Bey'in desteğiyle, diğer yarısı ise yönetimimiz tarafından karşılandı" dedi.
"RAHMİ KOÇ HARİCİ DESTEK OLMUYOR"
Kulübün sponsorluk ve mali destek konusunda camiadan yeterli katkıyı alamadığını söyleyen Adalı, Rahmi Koç'un desteğine ayrıca vurgu yaptı. Adalı, "Sponsorluk konusunda camiadan gerekli desteği görmedik. Olmuyor, Rahmi Koç hariç destek olan olmuyor" ifadelerini kullandı.