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İstanbul Üsküdar'da kaldırıma çıkan otomobil 4 lise öğrencisini yaraladı.

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İstanbul Üsküdar'da kaldırıma çıkan otomobil 4 lise öğrencisini yaraladı.
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İstanbul Üsküdar Selimiye Mahallesi'nde, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bir otomobil önündeki araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen 4 lise öğrencisi yaralanırken, öğrenciler hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ÜSKÜDAR'da önündeki araca çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Otomobil, okula giden 4 lise öğrencisine çarptı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi'nde bulunan Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yakup Müjdat Türer'in (73) kullandığı 34 KG 3055 plakalı otomobil, Nail Vurgen'in kullandığı 34 DR 9965 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından sürücüsü Türer'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak burada yürüyen 4 lise öğrencisine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 4 öğrenci ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde ve okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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