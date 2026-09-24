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Yalova semalarında deniz üzerinde oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

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Yalova semalarında deniz üzerinde oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi
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Yalova semalarında deniz üzerinde oluşan hortum, sabah saatlerinde çevrede bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Deniz yüzeyine doğru ilerleyen huni biçimindeki hortum, arka plandaki deniz ve gemilerle yaklaşık 5 dakika boyunca net şekilde görüldü.

İstanbul'dan sabah saatlerinde Yalova semalarında oluşan hortum görüntülendi. Denizin üzerinde oluştuğu görülen hortum, bir süre gökyüzünde huni şeklinde ilerlerken çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde koyu renkli bulut tabakasının altından aşağı doğru uzanan hortumun, deniz yüzeyine doğru ilerlediği görülüyor. Hortum, arka plandaki deniz ve gemilerle birlikte dikkat çekici görüntü oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre hortum, kümülonimbus bulutundan aşağı doğru sarkan ve kendi dar ekseni etrafında şiddetli şekilde dönen hava kolonu olarak tanımlanıyor. Sıcak ve nemli hava ile daha soğuk hava kütlelerinin karşılaşması, atmosferde güçlü yükselici hava hareketleri ve ani basınç değişimleri oluşturabiliyor. Bu hareketlerin dönme kazanmasıyla huni şeklindeki hortum meydana gelebiliyor.

Marmara'da da zaman zaman gök gürültülü sağanaklarla birlikte hortum ve su hortumu oluşabiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su hortumlarının özellikle deniz yüzeyi üzerinde oluşabildiğini ve bazı durumlarda karadan su üzerine hareket eden hortumların da görülebildiğini belirtiyor.

Görüntülerde Yalova semalarında oluşan hortumun deniz üzerinde aşağı doğru uzanan huni biçimi yaklaşık 5 dakika boyunca net şekilde görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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