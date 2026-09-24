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Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi

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Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi Haber Videosunu İzle
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
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AFAD, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Can kaybı ve yıkımın yaşanmadığı açıklanan sarsıntının ardından Şanlıurfa il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

  • AFAD, merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
  • Deprem yerin 7,39 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi.
  • Şanlıurfa genelindeki tüm eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24 Eylül 2026 Perşembe günü ara verildi.

Afad, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin 7,39 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, Şanlıurfa genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

VALİ ŞILDAK: CAN KAYBI VE YIKILAN BİNA YOK

Depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Şanlıurfa Vali Hasan Şıldak, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bugün saat 10.40’ta İlimiz Karaköprü İlçesi merkezli olarak meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla yapılan ilk belirlemelere göre İlimizde herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmamıştır. Yıkılan bina yoktur. Bilgi toplama ve tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun."

EĞİTİME DEPREM MOLASI

Sarsıntının yarattığı tedbir ve tarama çalışmaları kapsamında il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24 Eylül 2026 Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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