Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi

Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın Kurtdere Yaylası'nda fotoğraf çektirdiği taşın yanına bank yerleştirildi. Salah'ın fotoğraflarının ardından yoğun ilgi gören bölgedeki yeni düzenleme dikkat çekti.
Muhammed Salah'ın bir süre önce Kurtdere Yaylası'nda taşın üzerinde oturarak çektirdiği fotoğrafları paylaşmasının ardından bölgeye ziyaretçi ilgisi arttı.
SALAH'IN OTURDUĞU TAŞIN YANINA BANK
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Salah'ın fotoğraf çektirdiği taşın bulunduğu alana bank yerleştirdi. Böylece yaylaya gelen ziyaretçiler, Salah'ın fotoğraf çektirdiği noktada oturup fotoğraf çekilebilecekleri bir alana da kavuştu.
ZİYARETÇİLER AYNI NOKTADA FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR
Salah'ın yayladaki fotoğraflarını paylaşmasının ardından sevenleri de aynı taşın yanında fotoğraf çektirmeye başladı. Bölgeye gelen ziyaretçilerin Salah'ın oturduğu taşın üzerinde poz verdiği anlar dikkat çekerken, bankın yerleştirilmesiyle alanın kullanımı da değişti.