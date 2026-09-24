Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor, rakam inanılmaz

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Türk futbolunda yeni yayın dönemi için hazırlıklar hızlanırken, yayın hakları konusunda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Amazon'un Prime Video üzerinden Türkiye'deki futbol yayıncılığına girmeyi planladığı ve bu kapsamda Saran Grup ile birlikte hareket ettiği belirtildi.

AMAZON VE SARAN GRUP'TAN 400 MİLYON DOLARLIK HAZIRLIK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Amazon ve Saran Grup, yayın ihalesi için ortak teklif hazırlığı yapıyor.

İki şirketin, ihale şartnamesinin açıklanmasının ardından yaklaşık 400 milyon dolara ulaşabilecek bir teklif sunmayı planladığı öne sürüldü. Bu rakam şu aşamada kesinleşmiş bir ihale teklifi değil, hazırlığı yapıldığı aktarılan teklif tutarı.

İHALE 13 OCAK 2027'DE

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'in yeni dönem yayın hakları ihalesinin 13 Ocak 2027 Çarşamba günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

TFF ile kulüp temsilcilerinin oluşturduğu komisyon, ihale öncesinde yayın modeli, ekonomik kriterler ve teknik şartlar üzerinde çalışacak. Şartnamenin ise Avrupa'daki yayın hakları ve spor yayıncılığı konusunda uzman bir şirketin katkısıyla hazırlanması planlanıyor.

4K YAYIN VE YENİ TEKNOLOJİLER MASADA

Yeni ihale döneminde yayın kalitesine ilişkin teknik kriterlerin de öne çıkması bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre 4K yayın, görüntü kalitesi, kamera teknolojisi ve kamera sayısı gibi kriterler üzerinde özellikle duruluyor. Amazon'un farklı ülkelerdeki spor yayınlarında oyuncuların canlı konumları, sprint hızları, pas mesafeleri ve xG gibi gelişmiş istatistikleri kullandığı da haberde aktarıldı.

TURKCELL İLE DE YAYIN İHALESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Yayın ihalesi kapsamında TFF ile Turkcell arasında da temas gerçekleşti. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu Riva'da ziyaret etti. TFF'nin açıklamasına göre görüşmede Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yeni dönem yayın ihalesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Böylece yeni yayın dönemi için Amazon-Saran Grup hazırlığının yanı sıra Turkcell'in de ihale sürecindeki konumu dikkat çekmeye başladı.