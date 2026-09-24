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Ozan Tufan'ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

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Ozan Tufan'ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı
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Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan'ın ailesiyle verdiği pozda tercih ettiği ayakkabı dikkat çekti. Tasarımı nedeniyle beğenilmeyen ayakkabının 80 bin 950 TL'lik fiyatı da şaşırttı.

Ozan Tufan'ın ailesiyle verdiği pozda gözler bu kez ayakkabısına çevrildi. Futbolcunun tercih ettiği ayakkabının farklı tasarımı dikkat çekerken, fotoğrafı gören bazı kişiler "Yakışmamış" yorumunda bulundu.

"YAKIŞMAMIŞ" DEDİLER

Ayakkabının ayrık burunlu tasarımı dikkat çekerken, Ozan Tufan'ın tercihi beğenilmedi. Fotoğrafı gören bazı kişiler, futbolcunun seçimini eleştirerek "Yakışmamış" şeklinde yorumlar yaptı.

FİYATI 80 BİN 950 TL

Ayakkabıyla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise fiyatı oldu. Ozan Tufan'ın giydiği ayakkabı için paylaşılan fiyat 80 bin 950 TL olarak gösterildi. Tasarımı kadar fiyatı da şaşırtan ayakkabı, aile pozunun en dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Fatih Kayalı
Fatih Kayalı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGüneyli:

Gerçekten anlamakta zorlandığım bir husus var: Bir erkek - erkek diyorum bakın- yanında elini tuttuğu eşinin mahrem yerlerinden biri olan göbeğini ve göbek deliğini sergilemesinden hiç mi rahatsız olmaz!

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Haber YorumlarıBlack:

Örf adet dini değerlerde ne kadar hassas ise o kadar rahatsız olur.

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Haber YorumlarıYes john:

daha kötüsü de olabilirdi mesela 81.000tl de olabilirdi

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Haber YorumlarıBlack:

Hayatımız çok havalı giyindik göründük…Bir çok kişiden farklıyız üstteyiz düşünceleriyle geçmemeli. İç daraltıcı huzursuz bir hayat gayesi. Mütevazilik, sakinlik olmalı insanda.

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