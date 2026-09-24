Ozan Tufan'ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

Ozan Tufan'ın ailesiyle verdiği pozda gözler bu kez ayakkabısına çevrildi. Futbolcunun tercih ettiği ayakkabının farklı tasarımı dikkat çekerken, fotoğrafı gören bazı kişiler "Yakışmamış" yorumunda bulundu.

"YAKIŞMAMIŞ" DEDİLER

Ayakkabının ayrık burunlu tasarımı dikkat çekerken, Ozan Tufan'ın tercihi beğenilmedi. Fotoğrafı gören bazı kişiler, futbolcunun seçimini eleştirerek "Yakışmamış" şeklinde yorumlar yaptı.

FİYATI 80 BİN 950 TL

Ayakkabıyla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise fiyatı oldu. Ozan Tufan'ın giydiği ayakkabı için paylaşılan fiyat 80 bin 950 TL olarak gösterildi. Tasarımı kadar fiyatı da şaşırtan ayakkabı, aile pozunun en dikkat çeken ayrıntısı oldu.