Haberler

Azerbaycan'dan dikkat çeken karar! Okullarda başörtüsü yasağı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan'dan dikkat çeken karar! Okullarda başörtüsü yasağı
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'da devlet okullarındaki kıyafet kurallarında değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle okul formasının bütünlüğünü bozan ve eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan kıyafet unsurlarının kullanılmasına izin verilmeyecek. Resmi kararda başörtüsü açıkça belirtilmese de düzenlemenin başörtüsünü de kapsadığı değerlendiriliyor.

Azerbaycan'da öğrencilerin kıyafetlerine ilişkin alınan yeni karar başörtüsü tartışmasını beraberinde getirdi. Başbakan Ali Asadov'un imzasıyla  alınan 309 sayılı kararla, devlet genel eğitim kurumlarında uygulanan öğrenci kıyafeti düzenlemesinde değişiklik yapıldı.

AZERBAYCAN MEDYASI "BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANDI" DİYE DUYURDU

Azerbaycan medyası düzenlemeyi "Okullarda başörtüsü yasaklandı" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Basında yeni hükmün, onaylanmış okul formasına uymayan dini başörtüsü ve benzeri ek kıyafet unsurlarını fiilen yasakladığı yorumu yapıldı.

Ancak Azerbaycan'ın önde gelen haber ajanslarından APA ile Report düzenlemeyi aktarırken doğrudan "başörtüsü yasağı" ifadesini kullanmadı. Her iki kuruluş da Bakanlar Kurulu kararındaki laiklik ve okul formasının bütünlüğüne ilişkin hükümlere yer verdi.

RESMİ KARARDA "BAŞÖRTÜSÜ" İFADESİ YOK

Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan resmi kararın metninde "hicab" ya da "başörtüsü" kelimesi bulunmuyor. Kararda, öğrencilerin belirlenen okul kıyafetinin bütünlüğünü bozan ve "genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan diğer kıyafet unsurlarını" kullanmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Bu nedenle düzenlemenin doğrudan "başörtüsü yasaktır" şeklinde kaleme alınmış bir hüküm olmadığı, başörtüsü yasağı yorumunun laiklik ve standart okul forması şartından çıkarıldığı görülüyor.

VELİLERE DE SORUMLULUK GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeyle velilere de yükümlülük getirildi. Buna göre ebeveynler veya diğer yasal temsilciler, çocuklarının okul kıyafetine ilişkin belirlenen şartlara uymasını sağlamakla sorumlu olacak.

Öğrencilerin kurallara uyup uymadığıyla ilgili meselelerin ise okulların Pedagoji Şurası tarafından ele alınacağı belirtildi. Kararın, kabul edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde okulun internet sitesinde veya bilgilendirme panosunda yayımlanması da gerekiyor.

LAİKLİK İLKESİ TEMMUZ AYINDA YASAYA EKLENDİ

Yeni kıyafet düzenlemesinin hukuki altyapısı ise temmuz ayında oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı 7 Temmuz 2026 tarihli yasa değişikliğiyle Azerbaycan'ın genel eğitim sisteminin temel ilkeleri arasına "millilik ve laiklik" ilkesi eklendi. Aynı düzenlemeyle devlet okullarında öğrenciler ve eğitimcilerin belirlenen kıyafet şartlarına uymaları zorunlu hale getirildi.

Aliyev'in 22 Temmuz'da imzaladığı kararnameyle de Bakanlar Kuruluna mevcut öğrenci kıyafeti düzenlemesini yeni yasa doğrultusunda güncellemesi için gerekli adımları atma görevi verildi.

MİLLİ KIYAFETLERE İSTİSNA

Düzenlemede bir istisnaya da yer verildi. Azerbaycan halkının tarihi, kültürü ve milli-manevi değerleriyle ilgili etkinliklerde, okulun Pedagoji Şurasının kararıyla milli kıyafetlerin veya milli kıyafet unsurlarının kullanılmasına izin verilebilecek.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Doğru karar Arap kültürüne hayır Dostum Trampın dualarıyla

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Ermeniler bundan daha iyi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAtanur Yiğit:

yazık. Azerbaycan ın dindar halkına yazık. bu karara imza atanların kendilerine yazık.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma bir kraliçe verdiği için Allah'a şükrediyorum

Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma...
Kars-Ardahan karayolunda yanan tır köprüden düştü, sürücü atlayarak kurtuldu

Şoför, bu alev topundan mucize eseri kurtuldu
Malatya'da park kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Sudan sebeple çıkan kavgada çok sayıda yaralı var! 2'sinin durumu ağır
Fon soruşturmasında Tera patronu Emre Tezmen ve eski Genel Müdür Alper Öztürk'ün ifadeleri ortaya çıktı

Biri “Haberim yok”, diğeri “Hakim ortağın iradesi” dedi
Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye 'takip edin' uyarısı

Ekipler yeşil altın için alarmda! İstilacı küçük ama zararı büyük
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı

Korkulan oldu! Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı
Uçakta büyük skandal! Yanındaki adamın uygunsuz eylemini görüp şikayet etti, yine aynı yere oturtuldu

Uçakta büyük skandal! Kadın yolcunun şikayeti de işe yaramadı
Saçını boyayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Eşi bile tanıyamadı

Güzelleşmek isterken yüzü bu hale geldi! Eşi bile tanıyamadı