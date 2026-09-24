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Lucas Torreira'nın çabası Uruguay'a yetmedi

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Lucas Torreira'nın çabası Uruguay'a yetmedi
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Hazırlık maçında Uruguay, Japonya'ya 3-1 mağlup oldu. Uruguay'ın tek golü Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın 90 dakika forma giydiği maçta ön alandaki presi sonrası kazandırdığı top ile geldi.

Hazırlık karşılaşmasında Japonya ile Lucas Torreira'nın formasını giydiği Uruguay karşı karşıya geldi. Miyagi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Japonya, 3-1'lik skorla kazandı.

TORREIRA'NIN PRESİ YETERLİ OLMADI

Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kuryu Matsuki, 90+2. dakikada Kento Shiogai ve 90+6. dakikada Ayase Ueda kaydetti. Uruguay'ın tek golü ise 42. dakikada Maximilian Araujo'dan geldi. Araujo'nun golünde mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira'nın ön alanda yaptığı pres sonucu kazanılan top etkili oldu.

4 YIL ARADAN SONRA MİLLİ TAKIM FORMASIYLA SAHADA

Son olarak 2022 yılında İran ile oynanan mücadelede milli takım forması giyen Torreira, 4 yıl aradan sonra milli takımda görev yapmış oldu.

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