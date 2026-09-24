Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Katz'ın sözlerine İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tepki gösterdi.

KATZ, ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı “antisemitik ve kışkırtıcı” olarak nitelendirdi. Katz ayrıca Türkiye'deki Kürtlere ilişkin suçlamalarda bulunarak, “ İsrail Devleti güçlüdür ve kendisini korumayı bilir. Biz, onun bugün bile Türkiye'de zulmettiği Kürtler ve savunmasız insanlar değiliz” ifadelerini kullandı.

Katz'ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden Gazze'deki gelişmelere ilişkin İsrail yönetimine yönelik eleştirilerinin ardından geldi.

BURHANETTİN DURAN'DAN KATZ'A TEPKİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Katz'ın Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Duran, "İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze’de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hale getirmiyor. Katz’ın Türk dizilerine olan özel merakını anlıyoruz. Ancak kendisine küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Tarih, her zaman dizilerden öğrenilmez; milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır. Gerçeklikten kopmuş bir anlayışın görmekte zorlandığı asıl hakikat de budur. Bugün tarih gözlerimizin önünde yazılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor. İsrail yönetiminin Gazze’deki zulmü ise uluslararası toplumun ve hukukun gündeminde ağır suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın şairimizin sözleriyle bütün dünyaya hatırlattığı hakikat açıktır. 'Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak... Tarihin azabından kurtulsalar, Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar" ifadelerini kullandı.

HAYATİ YAZICI'DAN SERT KARŞILIK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Yazıcı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Savunma Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeleri, soykırımcı şebekenin acziyetinin ve içine düştüğü siyasi çıkmazın itirafıdır." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na 'kağıttan sultan' diyecek kadar çirkinleşmek, Gazze'de çocukların üzerine bomba yağdıranların sicilini temizlemez. Siz öldürmeyi güç olarak gören zihniyetin temsilcilerisiniz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de gücü hakkın, adaletin ve insanlığın yanında durmakta gören bir anlayışla hareket etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden dile getirdiği Gazze gerçeği, Katz'ın bu hadsizliğiyle değişmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin davasını BM kürsüsünden dünyanın vicdanına taşıyan, işgal ve zulüm karşısında susmayan bir dünya lideri olduğunu belirten Yazıcı, "Netanyahu ve cinayet şebekesi Gazze'de öldürülen masumların, yerle bir edilen şehirlerin ve dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramının hesabını verene kadar peşini bırakmayacağız. Soykırımcı İsrail yönetimi bilmelidir ki Türkiye'yi tehdit ederek susturamazsınız. Cumhurbaşkanımızı hedef alarak Filistin'in haklı davasını gölgeleyemezsiniz. Hakikati çarpıtarak hesap vermekten kaçamayacaksınız. Türkiye, zulüm karşısında susmayacak, Filistin halkının hak ve hukuk mücadelesini savunmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haberler.com