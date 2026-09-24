Haberler

Rapor 'beyanlar tutarlı' dedi, mahkeme beraat verdi! 5 ve 8 yaşındaki yeğenlerine istismar iddiasıyla yargılanan dayı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rapor 'beyanlar tutarlı' dedi, mahkeme beraat verdi! 5 ve 8 yaşındaki yeğenlerine istismar iddiasıyla yargılanan dayı
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 5 ve 8 yaşındaki yeğenlerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 42 yıl hapis istemiyle yargılanan dayı R.Ö., Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat etti. Çocuk İzlem Merkezi raporu çocukların beyanlarını tutarlı bulmuş, savcılık ise suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat istemişti. Baba ve Aile Bakanlığı cezalandırma talep etti; mağdur çocukların avukatları kararı istinafa taşıyacak.

  • Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 ve 8 yaşındaki yeğenlerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 42 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan R.Ö'nün beraatine karar verdi.
  • Çocuk İzlem Merkezi Değerlendirme raporunda çocuğun istismara uğradığına dair beyanlarının tutarlı olduğu ifade edildi.
  • Mağdur çocukların avukatları beraat kararını istinafa taşıyacaklarını söyledi.
Haber: Esra TOKAT (ANKARA) -

Ankara'ya ziyarete geldiği sırada 5 ve 8 yaşındaki yeğenlerini "cinsel istismara" maruz bıraktığı iddiasıyla 42 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık R. Ö'nün beraatine karar verildi. Mağdur çocukların avukatları, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.  

"DAYIM BİZE BÖYLE YAPTI" DEDİ

Ankara'da, 8 yaşındaki çocuğu Y.Ö.Ç'nin sünnet sonrası tedavisi sırasında yaşadıklarını "Dayım bize böyle yaptı" diyerek anlatması sonrası cinsel istismarı öğrendiğini söyleyen baba Fikri Çelik savcılığa şikayette bulunmuştu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılında başlatılan soruşturma sonucunda dayı R.Ö. hakkında iddianame hazırlandı. Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık R.Ö'nün yeğenlerine "cinsel istismarda" bulunduğu belirtildi. 

Sanık R.Ö'nün çocuklardan birine yönelik eylemleri nedeniyle "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15, diğerine yönelik eylemleri nedeniyle de en az 27 yıl hapsi cezası istendi. İddianamede, soruşturma sırasında hazırlanan Çocuk İzlem Merkezi Değerlendirme raporunda da "çocuğun istismara uğradığına dair beyanlarının tutarlı olduğu" ifade edildi.

Sanık R. Ö'nün tutuksuz yargılandığı davada, karar duruşması Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya mağdur çocuğun avukatları, Aile Bakanlığı vekili, mağdur çocuk babası, dedesi ve amcası katıldı. Sanık ve sanık avukatı ise Elazığ'dan SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

SAVCILIK BERAAT İSTEDİ, AİLE İTİRAZ ETTİ

Duruşmada savcılık esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcılık, sanık R.Ö'nün "suçu işlediğinin sabit olmaması" nedeniyle beraat talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya katılmadığını ifade eden mağdur çocuk vekili, "Dosya itibarıyla özellikle mağdur çocukların beyanı ve dosyadaki raporlar doğrultusunda biz sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Baba Fikri Çelik de "Ben her zaman çocuklarımın arkasındayım. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Aile Bakanlığı vekili de mütalaaya katılmadıklarını ve sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

KARAR İSTİNAFA TAŞINACAK

Sanık R.Ö. de savunmalarını tekrar etti, avukatı ise müvekkilinin beraatini istedi. Mahkeme Heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlemediği gerekçesiyle beraatine karar verdi. Mağdur çocukların avukatları, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

Kaynak: ANKA
Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye 'takip edin' uyarısı

Ekipler yeşil altın için alarmda! İstilacı küçük ama zararı büyük
Meteoroloji, yurtta kuvvetli yağış ve 4-6 derecelik sıcaklık düşüşüne karşı uyardı

Meteoroloji alarm verdi! Hem sağanak hem 6 derecelik düşüş
Ozan Tufan'ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

Ozan'ın ayakkabısı olay oldu!

Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Simge Sağın'a 3 haftadır aynı sürpriz! Her seferinde tam 101 tane

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa depremi sonrası korkutan uyarı: 7'ye kadar çıkabilir

5.4'lük deprem sonrası korkutan uyarı!
Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Meslek aşkı deprem dinlemedi

Herkes deprem anında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Vali yardımcısından acı haber! Ortaya çıkan detay kahretti
Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler

Suudi Arabistan'da Mekke ve çok sayıda bölge için uyarı yapıldı

Galatasaray'da Singo bilmecesi! Kulüpten resmi açıklama geldi

Galatasaray'da neler oluyor? Kulüpten resmi açıklama geldi

CIA'den korkutan istihbarat! Rusya 3 ülkeyi dronlarla hedef alabilir

"3 ülkeyi ticari gemilere gizledikleri dronlarla vuracaklar"
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı

Korkulan oldu! Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı