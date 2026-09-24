Rapor 'beyanlar tutarlı' dedi, mahkeme beraat verdi! 5 ve 8 yaşındaki yeğenlerine istismar iddiasıyla yargılanan dayı

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Ankara'ya ziyarete geldiği sırada 5 ve 8 yaşındaki yeğenlerini "cinsel istismara" maruz bıraktığı iddiasıyla 42 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık R. Ö'nün beraatine karar verildi. Mağdur çocukların avukatları, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

"DAYIM BİZE BÖYLE YAPTI" DEDİ

Ankara'da, 8 yaşındaki çocuğu Y.Ö.Ç'nin sünnet sonrası tedavisi sırasında yaşadıklarını "Dayım bize böyle yaptı" diyerek anlatması sonrası cinsel istismarı öğrendiğini söyleyen baba Fikri Çelik savcılığa şikayette bulunmuştu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılında başlatılan soruşturma sonucunda dayı R.Ö. hakkında iddianame hazırlandı. Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık R.Ö'nün yeğenlerine "cinsel istismarda" bulunduğu belirtildi.

Sanık R.Ö'nün çocuklardan birine yönelik eylemleri nedeniyle "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15, diğerine yönelik eylemleri nedeniyle de en az 27 yıl hapsi cezası istendi. İddianamede, soruşturma sırasında hazırlanan Çocuk İzlem Merkezi Değerlendirme raporunda da "çocuğun istismara uğradığına dair beyanlarının tutarlı olduğu" ifade edildi.

Sanık R. Ö'nün tutuksuz yargılandığı davada, karar duruşması Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya mağdur çocuğun avukatları, Aile Bakanlığı vekili, mağdur çocuk babası, dedesi ve amcası katıldı. Sanık ve sanık avukatı ise Elazığ'dan SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

SAVCILIK BERAAT İSTEDİ, AİLE İTİRAZ ETTİ

Duruşmada savcılık esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcılık, sanık R.Ö'nün "suçu işlediğinin sabit olmaması" nedeniyle beraat talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya katılmadığını ifade eden mağdur çocuk vekili, "Dosya itibarıyla özellikle mağdur çocukların beyanı ve dosyadaki raporlar doğrultusunda biz sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Baba Fikri Çelik de "Ben her zaman çocuklarımın arkasındayım. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Aile Bakanlığı vekili de mütalaaya katılmadıklarını ve sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

KARAR İSTİNAFA TAŞINACAK

Sanık R.Ö. de savunmalarını tekrar etti, avukatı ise müvekkilinin beraatini istedi. Mahkeme Heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlemediği gerekçesiyle beraatine karar verdi. Mağdur çocukların avukatları, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

Kaynak: ANKA