Adana Sarıçam'da gazi Erdem Durna, kiracı öğretmenin tornavidalı saldırısına uğradı

ADANA'da, Fırat Kalkanı Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş Erdem Durna (37), sınıf öğretmeni kiracısı Ü.D. ile para iadesi nedeniyle tartıştı. Ü.D.'nin eline aldığı tornavidayla Durna'ya saldırdığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kiracısından şikayetçi olan Durna, "Gözü dönmüş gibiydi, beni balkona sıkıştırdı. Eline tornavida alıp beni tehdit etmeye başladı. Kendisine parayı verdim ama can güvenliğim yok" dedi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 2016 yılında düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nda uzman çavuş olarak görev yaparken El-Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanarak gazi olan, evli ve 1 çocuk babası Erdem Durna, tedavisinin ardından bir fabrikada çalışmaya başladı. Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'nde ev alan Durna, kiraya verdi. Kiracısı sınıf öğretmeni Ü.D. ile yaklaşık 4 yıl boyunca ev sahibi-kiracı ilişkisi sürdü. Bu yıl sözleşmeyi yenilemeyen taraflar, sözlü olarak 1 yıllığına 180 bin TL'ye anlaştı. Ü.D., anlaşma kapsamında kiranın bir kısmını ödedi, kalanı ise taksitler halinde ödeyeceğini söyledi. Anlaşmanın üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçtikten sonra Ü.D., ev satın aldığını belirterek Durna'ya evden ayrılacağını bildirdi. İddiaya göre; Ü.D., Durna'yı arayarak ödediği kira bedelinin iade edilmesini istedi. Durna ise kira sürecinde evde oluşan bazı hasarların giderilmesi gerektiğini belirterek ücret iadesini, hasar tespitinin ardından yapabileceğini söyledi. Bunun üzerine evde bir araya gelen taraflar arasında masraflar nedeniyle tartışma çıktı.

SALDIRI KAMERADA

Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.D., eline aldığı tornavidayla Durna'ya saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ü.D.'nin, 'Sabrım taştı, paramı ver, delik deşik ederim' diyerek Durna'ya vurmaya çalıştığı, Durna'nın ise kendisini savunduğu görüldü. Durna, olayın ardından Ü.D.'den şikayetçi oldu. Öğretmen Ü.D. ise kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Yaşadıklarını anlatan Erdem Durna, "5'inci yıl için kendisiyle bir anlaşma yaptık. Daha önce 4 yıl boyunca kira dönemleri geldiğinde ödemelerini peşin olarak alıyordum. Baştan belirlediğimiz ve kendisinin de kabul ettiği şartlar doğrultusunda süreç bu şekilde ilerliyordu. 5'inci yılda da aynı şekilde, kira günü ödemesini yaptı. Yıllık kira bedelini 180 bin TL olarak aramızda kararlaştırmıştık. Ben de 'Tamam, kendinizi sıkıntıya sokmadan ödeyebilirsiniz' dedim. 180 bin TL'nin 100 bin TL'sini ödedi kalanı ise taksitle ödeyeceğini söyledi. Ödemeyi yaptıktan yaklaşık 1,5 ay sonra akşam saatlerinde bana mesaj gönderdi. 'Ben ev alacağım. Gönderdiğim paranın tamamını evden çıkınca istiyorum' dedi. Ben de kendisine, 'Evden tahliye olduktan sonra, bıraktığım gibi teslim ederseniz parayı size geri ödeyeceğim' dedim. Kabul etti ve eve geçtik. Evi inceledik, masraflar vardı. Fakat 'Ben evi boşalttım, paramı ver' diyerek parasını istemeye başladı" dedi.

'ÜZERİME FIRLADI'

Aralarında öncesinde herhangi bir sorun olmamasına rağmen tartışma çıktığını belirten Durna, can güvenliğinin olmadığını söyleyerek, "Evdeyken tartışmaya başladık ve benim yakama sarıldı. Sonrasında gözü dönmüş gibiydi, beni balkona sıkıştırdı. Eline tornavida alıp beni tehdit etmeye başladı. Üzerime fırlayarak tornavidayı defalarca boynuma dayadı. 'Seni öldüreceğim. Sen ölümü hak ettin. Sen artık beni çıldırttın' diyerek beni suçlamaya başladı. Ben kendisine hiçbir şekilde mukavemet uygulamadım, karşılık vermedim. Soğukkanlılığımı korudum. Olayın tehlikesinden çıkmak için bir hamle yaparak kendimi kurtardım ve evden dışarı çıktım. Şu an da can güvenliğim yok, yetkililerden destek bekliyorum" diye konuştu.

'BÖYLE BİR MUAMELEYİ HAK ETMEDİM'

Olayın uzamaması için parayı kendisine teslim ettiğini ve şikayetçi olduğunu belirten Durna, "Benim talebim, kendisiyle aramızdaki alacak verecek meselesinin tamamen ortadan kalkması. Hiçbir şekilde kendisiyle muhatap olmak istemiyorum. Zaten süreç adli makama taşınmış durumda. Koruma kararı istedim. Ben 3 defa yaralandım; karnımdan, göğsümden ve kolumdan yaralandım. Ben bu vatan için bedel ödedim, bu şekilde bir muamele görmeyi hak etmiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı