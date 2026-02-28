Haberler

Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor

Saldırılara ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef alarak yanıt veren İran'dan yeni hamle geldi. İran Devrim Muhafızları ordusu ABD üslerine yeni bir füze saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. Katar'ın başkenti Doha ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'den patlama sesleri yükseldiği görüldü. Ayrıca İran, İsrail'e hipersonik füze fırlattı.

İsrail ve ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarından sonra Tahran yönetimin yanıtı sert oldu. İsrail'in çeşitli bölgelerine saldırı düzenleyen İran bununla sınırlı kalmadı.

İRAN'DAN YENİ FÜZE SALDIRI DALGASI

İran Devrim Muhafızları ordusu ABD üslerine yeni bir füze saldırı dalgası başlattı. İran'ın Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD üslerini hedef aldığı açıklandı. İran'ın yeni saldırı dalgasının ardından Katar'ın başkenti Doha ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'den patlama sesleri yükseldi.

ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

