Trump toplantıda uyuyakaldı, alay konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki resmi bir toplantı sırasında uyukladığı anlar gündeme oturdu. Kameralara yansıyan görüntüler sonrası siyasi rakipleri sert eleştiriler yöneltirken, geçmişte Joe Biden’ı benzer görüntüler üzerinden eleştiren Trump’a yönelik “çifte standart” yorumları yapıldı.

TRUMP TOPLANTIDA UYUYAKALDI

Beyaz Saray’da ilaç devi Regeneron’un CEO’su Len Schleifer, nadir bir hastalığın neden olduğu işitme kaybına yönelik geliştirilen deneysel ilacı anlatırken dikkat çeken bir an yaşandı. Toplantının yaklaşık 20'nci dakikasında Alzheimer gibi henüz kesin tedavisi bulunmayan hastalıklara değinildiği sırada, Trump’ın göz kapaklarının ağırlaştığı ve başının yavaşça öne düştüğü görüldü. Bu anlar kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA “UYKULU DON” GÖNDERMESİ

Görüntülerin yayılmasının ardından California Valisi Gavin Newsom, Trump’ı hedef aldı. Newsom, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Trump için “Uykulu Don” ifadesini kullandı. Paylaşılan videolarda Trump’ın kısa süreliğine uyukladığı, ardından aniden irkilerek uyandığı ve tekrar gözlerini kapattığı anlar yer aldı. Newsom, bir paylaşımında “Direksiyon başında uyuyor” yorumunu yaptı.

BIDEN'I ELEŞTİRİYORDU

Yaşanan gelişmelerin ardından Trump’ın 2024 yılında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme taşındı. Trump, o dönemde eski Başkan Joe Biden’ın kameralar önünde uyukladığını öne sürerek, “Kamera karşısında uyuyakalma yeteneği var… Dakikalar içinde taş gibi uyuyor” ifadelerini kullanmıştı. Aynı konuşmada kendisinin asla kameralar önünde uyurken görüntülenmeyeceğini söylemişti.

SİYASİ TARTIŞMA BÜYÜYOR

Haziran ayında 80 yaşına basacak olan Trump’ın sağlık durumu ve yaşı, söz konusu görüntülerin ardından yeniden tartışma konusu oldu. Siyasi rakipleri bu durumu eleştirirken, destekçileri ise görüntülerin abartıldığını savundu.