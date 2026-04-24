Trump toplantıda uyuyakaldı, alay konusu oldu

Trump toplantıda uyuyakaldı, alay konusu oldu Haber Videosunu İzle
Trump toplantıda uyuyakaldı, alay konusu oldu
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı sırasında uyuyakaldı. İki ay sonra 80 yaşına basacak olan Trump'ın uyuduğu anlar rakipleri tarafından alay konusu oldu. Akıllara Trump'ın 2024 yılında eski başkan Biden'ı kamera karşısında uyumasıyla dalga geçtiği ve "Beni asla kamera karşısında uyurken göremezsiniz" dediği geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki resmi bir toplantı sırasında uyukladığı anlar gündeme oturdu. Kameralara yansıyan görüntüler sonrası siyasi rakipleri sert eleştiriler yöneltirken, geçmişte Joe Biden’ı benzer görüntüler üzerinden eleştiren Trump’a yönelik “çifte standart” yorumları yapıldı.

TRUMP TOPLANTIDA UYUYAKALDI

Beyaz Saray’da ilaç devi Regeneron’un CEO’su Len Schleifer, nadir bir hastalığın neden olduğu işitme kaybına yönelik geliştirilen deneysel ilacı anlatırken dikkat çeken bir an yaşandı. Toplantının yaklaşık 20'nci dakikasında Alzheimer gibi henüz kesin tedavisi bulunmayan hastalıklara değinildiği sırada, Trump’ın göz kapaklarının ağırlaştığı ve başının yavaşça öne düştüğü görüldü. Bu anlar kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA “UYKULU DON” GÖNDERMESİ

Görüntülerin yayılmasının ardından California Valisi Gavin Newsom, Trump’ı hedef aldı. Newsom, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Trump için “Uykulu Don” ifadesini kullandı. Paylaşılan videolarda Trump’ın kısa süreliğine uyukladığı, ardından aniden irkilerek uyandığı ve tekrar gözlerini kapattığı anlar yer aldı. Newsom, bir paylaşımında “Direksiyon başında uyuyor” yorumunu yaptı.

BIDEN'I ELEŞTİRİYORDU

Yaşanan gelişmelerin ardından Trump’ın 2024 yılında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme taşındı. Trump, o dönemde eski Başkan Joe Biden’ın kameralar önünde uyukladığını öne sürerek, “Kamera karşısında uyuyakalma yeteneği var… Dakikalar içinde taş gibi uyuyor” ifadelerini kullanmıştı. Aynı konuşmada kendisinin asla kameralar önünde uyurken görüntülenmeyeceğini söylemişti.

SİYASİ TARTIŞMA BÜYÜYOR

Haziran ayında 80 yaşına basacak olan Trump’ın sağlık durumu ve yaşı, söz konusu görüntülerin ardından yeniden tartışma konusu oldu. Siyasi rakipleri bu durumu eleştirirken, destekçileri ise görüntülerin abartıldığını savundu.

Berkan Tayfun
Haberler.com
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu

Akdeniz beşik gibi! Saatler içerisinde 10 deprem oldu
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti

Netanyahu için kanser açıklaması
Haberler.com
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
Şehit çocuğunun talebi belediye başkanını duygulandırdı

Şehit çocuğunun isteği sonrası jet hızıyla talimatı verdi

Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı; nezarethanede kalp krizi geçirip öldü

Evini ateşe verince gözaltına alındı nezarethanede hayatını kaybetti
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor